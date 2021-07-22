LTV: на "удаленке" депутаты Сейма получили компенсации на сумму более 200 000 евро

Сумма компенсаций депутатам Сейма, работавшим во время пандемии удаленно, превысила 200 000 евро. Как отмечает Латвийское телевидение (LTV), парламентарии подчеркивают, что несмотря на удаленную работу, они в этот период бывали в Сейме, поэтому часть народных избранников все еще продолжает получать компенсации и на транспорт, и на жилье.

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Журналисты программы Panorāma напоминают, что у депутатов есть право получать компенсацию на путевые расходы и аренду квартиры. Размер компенсации зависит от месторасположения жилья — чем дальше от Риги проживает депутат, тем больше ему полагается компенсация.

Компенсации были введены, чтобы обеспечить равноправие между депутатами из регионов и их рижскими коллегами.

В июне 2021 года самые большие компенсации были выплачены оппозиционным депутатам: Янис Вуцанс получил 799 евро, Янис Кришанс — 771 евро, Гундарс Даудзе — 739 евро, Владимир Никонов — 736 евро, Янис Тутинс — 735 евро.

В свою очередь, в мае больше всего расходы были компенсированы Кришансу — 865 евро, Вуцансу — 811 евро, Мартиньшу Штейнсу — 758 евро, Тутинсу — 756 евро и Даудзе — 751 евро.

Стоит отметить, что не все депутаты подают заявки на получение компенсаций, а часть парламентариев не получает компенсации в полагающихся им объемах.