LTV: Некоторым больницам советуют отказаться от услуг круглосуточного хирурга и реаниматолога

Министерство здравоохранения подготовило предложения по организации больничной сети. Оно включает в себя как создание центров методического управления для обеспечения одинакового качества лечения, так и предложение в ряде районных больниц исключить специалистов нескольких профилей из круглосуточной приемной отделения, сообщает программа LTV De facto.

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Программа сообщает, что в 2021 году в Латвии умерло 3679 человек, которые позже были зарегистрированы в статистике как "медицински предотвратимая смерть", согласно данным SPKC. Таких умерших бывает около десяти человек каждый день, и чаще всего — в Латгале. Это люди, которые не умерли бы, если бы им была оказана надлежащая медицинская помощь, чего по разным причинам не произошло.

В Минздраве разработали план реформ, который должен обеспечить одинаковое качество лечения всех пациентов, а также установить точные требования для каждого профиля больницы, поясняет De facto.

"Мы говорим, что будет, а больницы оценивают. И тогда мы принимаем решение, что делать дальше с этими больницами. Потому что, когда мы примем это решение, мы не можем… Одно дело эти критерии, другое дело, как долго "служба скорой помощи" может выехать, и как быстро больной может попасть в медучреждение. Второе, что нам нужно пересмотреть, - так называемый план госпитализации", - говорит Санита Янка, начальник Медицинского департамента Минздрава.

Согласно этому предложению, в приемных отделениях многих больниц первого, второго и третьего уровня в регионах Латвии больше не будет круглосуточно дежурящих хирургов и/или анестезиологов-реаниматологов.

Программа напоминает, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее требовал проведения реформ, заявляя, что иначе привлечь дополнительные деньги в сектор здравоохранения невозможно.

Уже сейчас ясно, что правительство в любом случае попытается найти деньги, чтобы покрыть дополнительные расходы, вызванные инфляцией. Но это не является отступлением от требования реформ.

Правительство обсудит этот вопрос 30 мая, накануне президентских выборов.