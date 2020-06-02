LTV: NEPLP попросил телевидение “не создавать дополнительную конкуренцию коммерческим СМИ”

Латвийское телевидение считает, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) пытается вмешаться редакционную политику телевидения. LTV получило от имени совета письмо, в нем учреждение просит “не создавать дополнительную конкуренцию коммерческим СМИ”.

В письме, подписанном председателем NEPLP Иваром Аболиньшем, совет ссылается на решение LTV перенести время эфира новостной передачи Panorāma на 20:00. Ранее это возмутило медиагруппу TV3 Group, так как теперь новости TV3 и LTV выходят в одно время. LTV свое решение аргументировало тем, что это позволяет сделать выпуск длиннее, а также выпускать новости оперативнее.

NEPLP в письме указал, что “цель общественного телевидения не конкурировать с коммерческими электронными СМИ”. Это смутило LTV, так как в общественном заказе указан размер аудитории, которую должно охватить телевидение и “это невозможно достигнуть без честной и успешной конкуренции”. Телевидение считает, что призыв “не создавать дополнительную конкуренцию коммерческим СМИ” можно расценивать как вмешательство в редакционную политику канала.

LTV обратилось в Совет по конкуренции за консультацией. Учреждение указало, что согласно закону о конкуренции, общественные СМИ являются такими же участниками рынка, как и коммерческие СМИ, а госучреждения не должны своими действиями ограничивать или деформировать конкуренцию.

“Мы никогда не будем подстраивать свою работу под интересы коммерческим СМИ”, - заявил член правления LTV Иварс Приеде. Он отметил, что Латвийское телевидение, в отличие от коммерческих СМИ, доступно жителям бесплатно.

Ранее глава NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что с 1 января с LTV7 уйдут передачи на русском языке. Это заявление стало неожиданностью для LTV, так как телеканал узнал об этом из СМИ и у него нет готовой платформы, на которую можно перенести Русское вещание LTV7.