LTV: Нила Ушакова могут лишить иммунитета от уголовного преследования

Вечером 9 сентября Комитет по правовым вопросам Европейского парламента (ЕП) обсудил отмену иммунитета от уголовного преследования для депутата Европарламента Нила Ушакова, сообщила в четверг вечером программа LTV "Панорама" (Panorāma).

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Решение об отмене иммунитета может быть принято, чтобы начать уголовное преследование, указывает Латвийское телевидение.

По данным источника, вопрос рассматривался комитетом ЕП по правовым вопросам в закрытом режиме. Подробности не разглашаются.

Голосование комитета может состояться в ноябре или декабре. Затем по этому вопросу проголосует на пленарном заседании Европарламент, решение может быть принято простым большинством голосов.

Как уже сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с незаконным хранением устройства видеонаблюдения в середине октября попросило Генпрокуратуру выдвинуть обвинение против бывшего мэра Риги, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.

В конце 2018 года KNAB провел обыски и задержания в рамках дела о о взяточничестве в процессе закупки транспорта для Rīgas satiksme. Были задержаны тогдашний глава предприятия Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, коммерческий директор Škoda Transportation Владислав Козак и еще несколько человек.

Обыск прошел и в Рижской думе. Сотрудники KNAB побывали и по месту жительства вице-мэра Андриса Америкса ("Честь служить Риге"). Через неделю он подал в отставку, заявив, что его знакомство с Мартинсонсом послужило основанием для подозрений. Факт нарушения закона Амекрикс отрицал. Месяц спустя обыск прошел и в рабочем кабинете, и дома у мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"). Он не стал рассказывать журналистам, что конкретно интересовало сотрудников KNAB, отметив, что его совесть чиста.

Через несколько месяцев министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце отстранил Ушакова от исполнения обязанностей мэра столицы, среди прочего и за расходование выделенного Rīgas satiksmе финансирования. Ушаков решение Пуце оспорил в суде, проиграл, а в мае покинул должность, чтобы вместе с Америксом баллотироваться в Европарламент, куда оба были избраны.