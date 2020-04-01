LTV: Один из пациентов Covid-19 в Латвии болеет уже 22 дня

Мартиньш Екабсонс заболел Covid-19 22 дня назад, сейчас чувствует себя практически здоровым, но его анализы всё ещё показывают наличие SARS-CoV-2 в организме, сообщает LTV.

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Екабсонс телеканалу рассказал, что у него остался небольшой насморк и странное ощущение дискомфорта в горле, хотя горло не болит. Он уже трижды проходил анализы на новый коронавирус и всякий раз они показывали присутствие SARS-CoV-2 в организме.

“Я очень надеялся, что получу сегодня в качестве подарка на день рождения негативный тест и смогу выйти прогуляться”, - сказал мужчина. Однако он продолжает находиться в изоляции и ждет следующей недели, чтобы вновь сдать анализ.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что этот пример иллюстрирует ситуацию, когда у человека нет симптомов, но он остается носителем вируса. Поэтому идея ввести в Латвии жесткий карантин на месяц может не дать нужных результатов, так как за это время невозможно добиться того, чтобы в стране не осталось ни одного больного Covid-19. По мнению Перевощикова, лучше ослаблять и усиливать ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.