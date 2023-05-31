ЛТВ оправдалось перед рассерженными хоккейными болельщиками

Латвийское телевидение (ЛТВ) объяснило срыв трансляции торжественной встречи сборной Латвии по хоккею у Памятника свободы в понедельник, 29 мая. Технический сбой был вызван слишком большим числом пользователей мобильных телефонов в одном месте — это вызвало перегрузку сети и сигнал "завис". Обеспечить более надежную трансляцию телеканалу не позволила нехватка времени, пишет газета Diena.

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В понедельник около 30 тысяч человек приветствовали сборную Латвии по хоккею у памятника Свободы. Еще больше болельщиков хотели увидеть это событие в прямом эфире Латвийского телевидения (ЛТВ), но были очень разочарованы — трансляция сорвалась. В адрес ЛТВ прозвучали резкие слова о неспособности обеспечить качественное вещание и призывы к руководству телеканала уйти в отставку.

На пояснения продюсера ЛТВ Дагнии Неймане в соцсетях о том, что следовало использовать мобильную телевизионную станцию, но вечная нехватка денег заставляет искать более экономичные решения, бывший редактор телевизионного контента Гунта Слога заявила, что "денег всегда слишком мало, и сколько раз приходилось пролезать сквозь игольное ушко, чтобы не сорвалась важная прямая трансляция". Однако всегда должны быть варианты B и C, но на этот раз их не было, и кто-то из руководства ЛТВ должен взять на себя ответственность за это.

Другие представители телевещания также видят проблему не столько в интернет-покрытии, сколько в самом ЛТВ. Одна из них организационная - хотя только в воскресенье стало известно, что хоккеистов будут публично чествовать у памятника Свободы, и было мало времени, чтобы получить разрешение Рижской думы на размещение передвижной телестанции в центре столицы, вряд ли самоуправление этому бы препятствовало — решение, скорее всего, удалось бы найти быстро.

"Во всем этом я вижу сложности с управлением телеканалом, неспособность организоваться и быстро реагировать. Но самая большая проблема - чувство неуверенности, которое пронизывает ЛТВ и влияет на всех", - сказала Гунта Лидака, член правления общества "За легальный контент".

Она напомнила, что в коллективе ЛТВ царят забастовочные настроения, нарастает недовольство общей ситуацией. Это связано с опасениями о том, что во второй половине года ЛТВ будет испытывать нехватку финансирования, что отразится на зарплатах работников, а некоторые, возможно, лишатся работы.