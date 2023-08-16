LTV: оптимальной в кулуарах называют модель коалиции из четырех партий, без Нацобъединения

Сегодня, 16 августа, вечером правление "Нового Единства" выдвинет кандидата на пост премьер-министра, это может быть министр благосостояния Эвика Силиня или министр финансов Арвилс Ашераденс. В кулуарах оптимальным называют вариант коалиции — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные" и "Обьединенный список", пишет портал rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

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В общей сложности у четырех политических сил в Сейме — 67 голосов. А поскольку и "Прогрессивные", и Национальное объединение высказывали идеологические претензии друг к другу, на сей раз Нацблок может оказаться в оппозиции. Такая версия прозвучала в эфире LTV. Точнее состав будущей коалиции станет ясен после консультаций партий — они начнутся на будущей неделе.

Как уже сообщалось, 14 августа премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил об отставке, что будет означать и отставку всего правительства. 17 августа премьер официально подаст президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, затем глава государства начнет консультации с политическими силами, представленными в Сейме.

Кариньш придет к Ринкевичу уже после того, как правление "Нового Единства" назовет кандидата в премьер-министры. Однако согласно Сатверсме называет премьера, которому предстоит сформировать правительство, президент страны.