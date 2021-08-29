LTV: Перед инспекцией экспертов ООН Латвия выдворила "исчезнувших" мигрантов в Беларусь

Как минимум некоторых из 83 мигрантов, сутками проживавших на латвийско-белорусской границе под открытым небом, увезли с собой латвийские военные и пограничники. На другом участке границы этих людей затем потом депортировали на белорусскую сторону, сообщает сегодня вечером программа LTV "де-факто".

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По информации негосударственной волонтернской организации Gribu palīdzēt bēgļiem, в начале этой недели на латвийско-белорусской границе находились 83 человека. Волонтеры доставиляли им еду. "Эти люди были в четырех разных группах. Из 83 человек 27 — дети, четверо из них младше 3 лет", — рассказал представитель Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилс Грасманис.

Во вторник пограничники сообщили волонтерам, что еда больше не нужна: на пограничной полосе никого больше никого нет. Организация также потеряла связь с группами мигрантов.

"Исчезновение" мигрантов из приграничной зоны совпало с приездом в Латвию Комитета ООН по делам беженцев для ознакомления с ситуацией. Представители ООН не встретили мигрантов на границе, de-facto подтвердили в МВД.

Ответственные органы не предоставили публичную информацию о произошедших изменениях на границе. Во вторник вечером Министерство обороны опубликовало фотогалерею, в которой запечатлены моменты визита на границу министра Артиса Пабрикса (AP!). На фотографиях можно увидеть и группу мигрантов, сидящих на земле между латвийско-белорусскими пограничными постами. Однако вероятно, что в момент публикации фотографий на приграничной полосе уже никого не было.

Беларусь поспешила использовать информационный вакуум в своих интересах. В конце недели белорусские пограничники опубликовали видеоролик, на котором видно, что латвийские вооруженные силы и пограничники заставляют мигрантов из приграничной зоны углубиться в территорию Латвии и перейти на другой участок границы.

Скорее всего, позже эти люди были отправлены на белорусскую сторону. Согласно статистике МВД, на этой неделе на латвийской стороне новых задержанных нарушителей границы нет.

"Эти люди не были допущены на территорию Латвии в соответствии с распоряжением Кабинета министров. Эти люди явно находятся на территории Республики Беларусь, где мы не контролируем их передвижения ", — рассказала программе LTV министр внутренних дел Мария Голубева (AP!), не уточнив, как именно мигранты ушли от границы.

Один из мигрантов незадолго до того, как группа покинула границу, записал разговор с человеком, который выдавал себя за сотрудника миграционной службы Латвии. Этот человек призвал группу пойти с ним туда, где якобы будет оказана помощь.

"Наша главная задача — вас интервьюировать. Наша главная задача — проверить вашу личность. Это означает проверку ваших паспортов или других документов", — говорил мужчина мигрантам по-английски.

Мужчина объяснил мигрантам, что помощь на границе не может быть оказана из-за того, что ее трудно здесь достать: "Мы можем предложить вам теплую пищу, воду, медицинскую помощь. В этой зоне мы не можем это сделать".

Министр внутренних дел Мария Голубева на просьбу прокомментировать беседу ответила, что у нее нет информации о такой эпизоде.

"25 человек за весь этот период [с момента объявления чрезвычайного положения] были задержаны по гуманитарным соображениям и помещены в центр пребывания. Это не дает им права ходатайствовать о предоставлении убежища, их просто задерживают, чтобы они не умерли. Но не было случаев, чтобы человека взяли на собеседование и затем вернули в Беларусь. По крайней мере, я ничего подобного не знаю, и это было бы незаконно", — сказал министр.

В Государственной пограничной охране не ответили прямо на вопрос, слышен ли голос пограничника на записи и сопровождал ли он мигрантов. Пограничники поясняют, что "проводятся только минимально необходимые мероприятия для обеспечения выполнения приказов о возвращении лиц обратно".

"Постановление о чрезвычайном положении позволяет использовать физическую силу и специальные средства для обеспечения возвращения нелегальных иммигрантов в страну отправления, но в случаях, выявленных до сих пор, Государственная пограничная охрана не использовала никаких специальных средств или методов для обеспечения его выполнения этих задач. Людей добровольно призывают воздерживаться от незаконного пересечения государственной границы, а также их сопровождают в безопасное место, откуда они могут вернуться в Республику Беларусь", — сказала Кристине Петерсоне, представитель пограничной службы.

Из рассказов мигрантов следует, что они приехали в Беларусь в качестве туристов, в основном из Ирака. И что они как сами искали путь в Европейский союз, так и, особенно в последнее время, мигрантов доставляля до границы представители белорусских служб. Теперь эти люди не могут попасть обратно домой.

Согласно решению Кабинета министров и Сейма, пограничники не позволяют мигрантам подавать заявления о предоставлении убежища.