LTV: передачи ковид-скептиков, возможно, снимают в одном и том же помещении

В последние месяцы на Facebook начали распространяться новые программы, в которых критикуются различные ковидные ограничения, ставятся под сомнение последствия коронавируса и выражается скептицизм по поводу вакцин. Внимательный зритель заметит, что передачи, хотя и называются по-разному, снимались в одной студии. В этом же помещении было снято приглашение принять участие в мероприятии Айнарса Шлесерса на набережной, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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Авторы программ не хотят раскрывать, где находится студия, но по ответам можно предположить, что это какой-то подвал в центре Риги.

Одну из программ под названием Brīvības modinātājs ("Будильник свободы") ведет Айвис Василевскис, который летом покинул другую онлайн-передачу ковид-скептиков Brīvvalsts TV. Свой уход из коллектива Василевский объяснил тем, что "о концепциях нельзя было договориться, а колхоз слишком велик".

В своей передаче он описывает распространение коронавируса как глобальный заговор и представляет требование соблюдать дистанцию ​​как дрессировку людей, чтобы роботы и видеокамеры могли лучше распознавать лица в будущем.

Русскоязычную программу "Мамыкин ТВ" снимает бывший депутат Европарламента и журналист Андрей Мамыкин. Например, он взял интервью у историка-любителя Яниса Страумите, который пытается доказать в суде, что его нельзя наказывать как таксиста, потому что оригинал Сатверсме исчез из архивов.

Активист Марис Берзиньш также участвовал в программе Мамыкина. Он утверждал, что несколько лет назад в Баложи его детей убила не его девушка, а врачи с вакцинами. Гостем Мамыкина также была бывшая фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская, которую уволили за распространение дезинформации о Covid-19.

Музыкант Каспарс Пудникс также записывает в этом подвале философские беседы с несколькими гостями. Участники его передачи Brīvības studija ("Студия свободы") часто выступают против правительственных постановлений и обязательных прививок.

"В настоящее время очень много беременных женщин, которых вакцинировали из-за рекламы, что им это нужно сделать, и которые потеряли своих детей. Журналисты это уже видят, это просто не показывают по телевидению", — заявила в одном из выпусков программы юрист, кандидат в министры благосостояния от партии "Латвия на первом месте" и юрист Наталия Магазейна.

Ее заявление никак не подтверждается статистикой. С момента запуска вакцинации беременных Европейское агентство лекарственных средств не зафиксировало роста выкидышей, сообщили de facto в Государственном агентстве лекарств.

Как отмечает LTV, в этом же помещении снимались так называемый ультиматум президенту Эгилсу Левитсу и приглашение принять участие в мероприятии, организованном Айнарсом Шлесерсом на набережной возле Рижского замка. Среди спикеров было несколько основателей партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

О том, что эти видео и передачи снимались в одном месте, говорят одинаковые трещины в кирпичных стенах и другие элементы.

Вопрос de facto о том, где находится студия, сильно разозлил бизнесмена Арнольда Бабриса, который неоднократно призывал к акции протеста 18 сентября. Он угрожал журналистам трибуналом.

Мамыкин также не хотел много рассказывать о своей передаче. Он не ответил на вопрос о том, поддерживает ли он партию Шлесерса.

Один из авторов передач, Пудникc, захотел дать интервью de facto. Однако он не покинул локацию студии, чтобы уберечь ее владельца от ненужной огласки.

Он не знаком с авторами других программ. По словам Пудникса, он ведет свою программу бесплатно, выбирает людей, которым не дают слова на телевидении, ему позволяют бесплатно пользоваться помещениями, а также веб-сайты и аккаунты, объединяющие ковид-скептиков, такие как Brīvības platforma и Gaismas tīmeklis помогают ему распространять видео .

"Они видят, что эта передача соответствует их ценностям, их интересам. Почему я не должен сотрудничать с моими соотечественниками? Если я увижу, что это используют против меня или я участвую в какой-то политической игре, я автоматически уйду" , — сказал Пудникс.

Музыкант утверждает, что его пытались привлечь несколько новых партий, но не поддерживает ни одну из них.

"Тот же Шлесерс был министром сообщения и так далее, и у него была возможность делать и отстоять народ Латвии и его ценности. Они это не сделали в свое время, и я не вижу никаких причин для того, чтобы они сделали это сейчас", — сказал ведущий.

Бывший политический соратник Ингуны Судрабы Василевский не ответил на вопросы de facto, но его послужной список показывает, что теперь он поддерживает Шлесерса.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) уделяет внимание различным передачам в интернете, поскольку они могут считаться услугой по запросу, если они соответствуют ряду характеристик. В этом случае они должны быть зарегистрированы как электронные СМИ. Из перечисленных выше программ, наверное, стоит зарегистрировать хотя бы одну — видеораздел на сайте Василевского.

"Мы видим, что опубликованы похожие на телевидение передачи, с достаточно высокой регулярностью, собираются пожертвования. Этот контент, кажется, нацелен на широкую публику, поскольку он продвигается в соцсети Facebook. Я бы сказала, что раздел "видео на этом сайте должен быть оценен, не является ли он услугой по запросу", — заявила член правления NEPLP Илва Калдерауска.

Если одновременно соблюдаются семь критериев, регулятор СМИ может потребовать идентификации истинных бенефициаров и соблюдения объективного и точного представления фактов и других требований законодательства.