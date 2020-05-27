LTV: Поддержку из госбюджета получили СМИ с сомнительной репутацией (уточнено)

Государство выделило миллионы евро на поддержку СМИ во время кризиса Covid-19. Больше половины этих средств уже распределены. В результате конкурса государственную поддержку получили издательства, ранее замеченные в распространении ложных новостей, сообщает LTV.

Государство выделило миллионы евро на поддержку СМИ во время кризиса Covid-19. Больше половины этих средств уже распределены. В результате конкурса государственную поддержку получили издательства, ранее замеченные в распространении ложных новостей, сообщает LTV.

Всего Фонд общественной интеграции поддержал 72 заявки, среди которых такие крупные издательства, как Latvijas mediji (газета Latvijas Avīze), Rīgas Viļņi, Žurnāls Santa и другие. В число получателей поддержки вошло SIA Mediju nams Vesti (портал Baltijas Balss), которое, по мнению исследователей из организации Re:Baltica, имеет сомнительную репутацию и занимается распространением ложных новостей. Об этом в социальных сетях сообщили исполнительный директор Baltic Centre for Media Excellence Гунта Слога, исследователь Латвийского университета Мартиньш Капранс и журналистка Инга Сприньге.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) сказал телеканалу, что цель конкурса — обеспечить жителей многосторонней информацией о кризисе Covid-19. "Кризисное время требует нестандартных решений, направленных на безопасность общества. Результаты конкурса в первую очередь следует оценить с этой точки зрения", — сказал Пунтулис.

Доктор коммуникационных наук Клинта Лочмеле считает, что возникшая ситуация иронична, так как программа направлена на безопасность информационной среды, а результаты конкурса вынуждают с беспокойством смотреть, что будет дальше. В свою очередь, директор Фонда интеграции общества Зайга Пуце указала, что целью было достичь как можно более широкую аудиторию. Главным критерием отбора было отсутствие долгов по налогам и три штатных сотрудника, занятых в создании содержания.

LTV выяснило, что комиссия, оценивающая заявки, не могла ничего поделать, так как в положении конкурса не было критериев, согласно которым можно оценивать репутацию СМИ. Однако Пуце видит выход из ситуации: "Когда СМИ реализуют то, что они обещали в своей заявке, то мы попросим отчет, соберем информацию о том, что сделано, и если увидим, что сделанное не совпадает с обещанным, то мы можем не выплатить оставшееся финансирование или потребовать вернуть присвоенное финансирование."

От редакции: в опубликованной ранее версии статьи утверждалось, что манипуляциями с информацией, по оценке Re:Baltica, занималось и SIA Press Distribution Center ("Семь суперсекретов"). Эта информация не соответствует действительности, Re:Baltica и LTV не анализировали работу этого издания. DELFI приносит извинения за допущенную неточность.