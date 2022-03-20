LTV: порядок приема беженцев из Украины совершенствуется в процессе

Несмотря на ранее существовавшие планы приема беженцев, фактически с началом войны в Украине их пришлось менять в ходе процесса и они уже трижды пережили трансформацию, сообщает передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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С начала войны за помощью в Латвии обратились почти 9000 человек, а почти 3500 человек нуждались в поиске жилья. Латвия изначально заявляла, что готова принять 10 000 беженцев, но ясно, что как только эта граница будет достигнута, государство будет искать новые возможности для приема военных беженцев.

De facto сообщает, что разрабатывается цифровой инструмент для регистрации беженцев и обработки введенных данных, пока это делается вручную. И данные нужно сравнивать, чтобы они не дублировались.

Беженка из Житомирской области Украины Ольга Павленко рассказала, что во время воздушной тревоги пряталась подальше от окон в своем доме — между стенами возле ванной и туалета, потому что вместе со своими маленькими внучками (4 года и 11 месяцев) она не успевает спуститься в подвал.

Она уехала из дома со своими четырьмя дочерьми и двумя внучками 5 марта. Одну ночь они провели в ближайшей церкви, но и туда прилетели снаряды. На следующий день на машине без окон Ольга с семьей отправилась в Польшу.

Сначала их поселили в молитвенном доме, чтобы они расслабились и решили, куда ехать дальше. Выбор Ольги и ее семьи пал на Латвию и 8 марта они прибыли в усадьбу Депкина в Рамаве, в Кекавском крае. Управляющая усадьбой Илзе Стефаненкова откликнулась на прием беженцев с самого начала войны, когда неправительственные организации стали искать различные возможности для помощи.

Усадьба предложила жилье до конца апреля, до этого времени беженцы нужно помочь оформить документы, найти работу, а также новый дом. Илзе помогает размещенным в усадьбе беженцам сделать это. Благодаря опросам, проведенным самоуправлениями и неправительственными организациями, найдены возможные дома для неполных 7000 беженцев по всей Латвии.

В Кекавском крае больше всего откликнулись домохозяйства — предложено около 300 мест.

"У нас есть три сотрудника, которые звонят этим семьям или домохозяйствам с конкретным вопросом, можно ли принять такую-то семью из Украины. А потом, в зависимости от ответа этой семьи, да, я делаю отметку, вызываю водителя, собираю их вместе — этого украинского беженца с этой семьей, отправляю адрес", — рассказал председатель Кекавского края Юрис Жилко.

В середине марта в усадьбе в Рамаве находилось 19 украинцев, и в настоящее время это самое большое место для размещения беженцев в Кекавском крае. К середине недели в Кекавском крае в целом было размещено 80 человек, в основном у семей волонтеров. Среди принятых в основном женщины и дети. Это такая же пропорция, как и везде в Латвии — около 42% всех беженцев составляют несовершеннолетние, 45% — женщины. К концу недели муниципалитет официально зарегистрировал уже 159 беженцев из Украины, однако их может быть около 200, остальных просто еще не удалось зарегистрировать.

В то же время самоуправление подсчитало, что вместимость школ для приема детей составляет 92 человека. Учреждения дошкольного образования могут принять до 50 детей.

Что касается организационной стороны процесса приема беженцев, мэр Кекавы Жилко заявил: "В этой ситуации мы все учимся на практике, никаких правил нет". В настоящее время каждое самоуправление собирает и просматривает доступное жилье в своем муниципалитете и подает список в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD), которая, в свою очередь, пытается увидеть ситуацию в целом и сопоставить данные, чтобы они не дублировались.

Однако пока данные собираются вручную, их заносят в таблицы, что не только затрудняет их использование, но и не исключает возможности дублирования.

В VUGD и муниципалитетах не хватает людей для ввода и обработки данных, но в настоящее время одно из проблемных мест связано с выдачей документов беженцам.

К 19 беженцам, размещенным в усадьбе, приехал представитель социальной службы Кекавы, чтобы всем не приходилось мерить дорогу до муниципалитета. Но те, кому нужно было оформить документы, как и тысячи других беженцев, приехавших сюда, должны были обратиться в центр помощи в Риге, в Доме конгрессов.

Аналогичный пункт уже работает в Цесисе и планируется открыть в Лиепае. В процесс вовлечены сотрудники Управления по делам гражданства и миграции и Службы пробации. Но для ускорения процесса рассматривается возможность того, что с вводом данных могли бы помочь и самоуправления.

"Если нам также понадобится поддержка других людей, поддержка сотрудников других учреждений, которые принимают эти документы, я верю, что мы сможем договориться с коллегами из других учреждений о предоставлении таких ресурсов", — заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов.

В начале войны правительство объявило, что Латвия готова принять около 10 000 беженцев. Однако уже подготовленный план запущен не был, нашли новый подход — с использованием гостиничного предложения. Однако он обещал быть довольно дорогим и был изменен незадолго до попадания на стол правительства (12 марта). Основная роль была доверена самоуправлениям. Это был третий вариант за три недели. Если расходы на проживание в гостинице должны были покрываться до 40 евро в сутки, то в утвержденном варианте с привлечением муниципалитетов они составляют до 20 евро в сутки.

Возможности домохозяйств для размещения беженцев также рассматриваются в более широком масштабе. Кекавский край уже принял положение о поддержке тех домохозяйств, в которых разместились украинцы.

Однако Министерству экономики следует подготовить разъяснения для самоуправлений о том, как оплачивать услуги по размещению, оказываемые домохозяйствами, в рамках существующих правил.

"Конечно, это будет означать, что по правилам, если это будет сделано, другая сторона также должна будет зарегистрировать хозяйственную деятельность и соответственно платить налоги, как в случае с гостиницей", — заявил Трофимов.

Уже сейчас видно, что интерес к жилью в Риге и ее окрестностях растет. Возможности проживания имеются в других регионах Латвии. Например, в Кекаве, если бы один из муниципальных объектов отремонтировали, мест было бы больше, чем на сотню. Это может быть необходимо по мере увеличения числа беженцев.

"Наш долг думать о других решениях уже сейчас. VARAM в сотрудничестве со всеми муниципалитетами также будет собирать информацию о доступных помещениях, которые не были зарегистрированы как таковые", — отметил Трофимов.

De facto также отмечает, что таблицы учета еще не включают данные о беженцах, такие как их навыки или профессия. Это, например, могло бы пригодиться при поиске поддержки для обучения здесь украинских детей. Кроме того для того, чтобы длинные очереди за документами не мешали начать работу, трудоустроиться можно еще в ожидании ответа от УДГМ.