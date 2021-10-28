LTV: прививку от Covid-19 порой приходится ждать по полмесяца

Несмотря на то что количество заболевших Covid-19 растет и в этом винят низкий охват вакцинацией, по данным Латвийского телевидения (LTV), записаться на прививку, например, в Резекненской больнице можно только на 16 ноября. А в Риге в одной их семейных практик и вовсе перестали прививать.

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К журналистам с жалобой обратилась некая женщина. Она рассказала, что ее 86-летний отец не торопился вакцинироваться и на этой неделе все-таки решил это сделать. Женщина позвонила в практику семейного врача в Риге, однако, медсестра ответила, что сейчас вакцинация не происходит, так как нет вакцин.

Вакцинация по месту жительства - это единственный способ, как пожилой мужчина мог бы получить прививку. Женщина позвонила на информационный номер 8989, где ее спросили, обращалась ли она к семейному врачу. Услышав утвердительный ответ, на втором конце трубки ответили: если через неделю с ней никто не свяжется, пускай снова звонит на этот номер.

Конкретный семейный врач отказалась давать комментарий LTV, и как сообщили в Национальной службе здравоохранения, она в течение последних трех недель не заказывала вакцины от Covid-19.

О том, что своей очереди на прививку приходится ждать по две-три недели, рассказали и другие жители. Мужчина из Резекне отметил, что ему предложили вакцинироваться только 9 ноября. Как выяснили журналисты LTV, в Резекненской больнице самое быстрое, когда можно попасть на вакцинацию - 16 или 17 ноября.

Ответственные учреждения пояснили, что вакцины хватит всем, а вот планирования и организации этого процесса хромают. Решение обещают найти в ближайшее время, потому что, например, в Риге центры вакцинации работают не на полную мощность, а в других местах спрос на прививку оказался выше, чем планировалось.