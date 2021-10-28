LTV: прививку от Covid-19 порой приходится ждать по полмесяца
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Несмотря на то что количество заболевших Covid-19 растет и в этом винят низкий охват вакцинацией, по данным Латвийского телевидения (LTV), записаться на прививку, например, в Резекненской больнице можно только на 16 ноября. А в Риге в одной их семейных практик и вовсе перестали прививать.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

К журналистам с жалобой обратилась некая женщина. Она рассказала, что ее 86-летний отец не торопился вакцинироваться и на этой неделе все-таки решил это сделать. Женщина позвонила в практику семейного врача в Риге, однако, медсестра ответила, что сейчас вакцинация не происходит, так как нет вакцин.

Вакцинация по месту жительства - это единственный способ, как пожилой мужчина мог бы получить прививку. Женщина позвонила на информационный номер 8989, где ее спросили, обращалась ли она к семейному врачу. Услышав утвердительный ответ, на втором конце трубки ответили: если через неделю с ней никто не свяжется, пускай снова звонит на этот номер.

Конкретный семейный врач отказалась давать комментарий LTV, и как сообщили в Национальной службе здравоохранения, она в течение последних трех недель не заказывала вакцины от Covid-19.

О том, что своей очереди на прививку приходится ждать по две-три недели, рассказали и другие жители. Мужчина из Резекне отметил, что ему предложили вакцинироваться только 9 ноября. Как выяснили журналисты LTV, в Резекненской больнице самое быстрое, когда можно попасть на вакцинацию - 16 или 17 ноября.

Ответственные учреждения пояснили, что вакцины хватит всем, а вот планирования и организации этого процесса хромают. Решение обещают найти в ближайшее время, потому что, например, в Риге центры вакцинации работают не на полную мощность, а в других местах спрос на прививку оказался выше, чем планировалось.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой