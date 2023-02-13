LTV: Рижане переплачивают за теплоэнергию, но Rīgas siltums это отрицает

По мнению частных производителей тепловой энергии, система закупок тепловой энергии построена несправедливо и потребители переплачивают. По подсчетам журнала Forbes за неделю рижане переплатили 785 тысяч евро. Об этом в воскресенье сообщила программа Латвийского телевидения Panorāma.

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Rīgas siltums с этим заявлением не согласен, а Министерство экономики, политически ответственное за эту сферу, воздерживается от комментариев до следующей недели.

По мнению Forbes, Rīgas siltums не выполняет требование закона и осуществляет закупку только на 20% от объема закупки, также у предприятия отсутствует прозрачность цен. Таким образом, за неделю с 4 по 11 февраля, по подсчетам СМИ, жители заплатили на 785 тысяч евро больше.

Член правления Rīgas siltums Райвис Эллиньш с этим не согласен — он утверждает, что объем закуплен не по тарифной цене, а по скидочной, которая ниже тарифа независимых поставщиков.

"Если бы мы у всех покупали по тарифным ценам, то заплатили бы больше, чем платим на этой неделе — на 247 тысяч евро". То есть, по его словам, это была бы сумма сверх упомянутых телевидением 785 000 евро.

Предприниматели считают, что скидки — всего лишь манипуляция, потому что они применяются лишь к небольшой части закупаемой тепловой энергии.

В то же время Rīgas siltums не хочет менять существующий порядок закупок и разрешать частным предпринимателям участвовать не только в 20%, а во всех 100% от объема закупок. Предприятие поясняет это тем, что в таком случае конкуренции не будет вовсе, и каждый станет требовать цену, соответствующую тарифам Latvenergo, которая будет очень высокой.

Как отмечает передача Латвийского телевидения, непонятно, почему нельзя провести аукцион и тем самым сбить цены. Это вопрос к Министерству экономики, от которого Panorāma до сих пор не получила ответы, так как министерство "еще недостаточно ознакомилось с ситуацией".