LTV: Рижская дума годами не может справиться с нелегальной свалкой в Зиепниеккалнсе

В рижском районе Зиепниеккалнс, в окрестностях улицы Озолциема, несколько гектаров занимает свалка, сообщает LTV. Мусор вывозят, но он снова скапливается. Исполнительная дирекция и полиция не справляются с нарушителями.

Госслужба среды несколько раз получала от жителей жалобы на то, что на этой территории и в окрестностях выбрасывают бытовой мусор. Информация была передана рижскому самоуправлению, обязанность которого — привести территорию в порядок и вычистить ее.

"Исполнительная дирекция в пределах своих финансовых ресурсов ухаживает за этой территорией. В 2019 году в рамках Месяца чистоты привели в порядок прилегающие к улице Каздангас территории и вывезли 220 тонн бытовых отходов, в том числе 300 шин… В середине февраля мы опять собирали незаконно оставленный и выброшенный мусор. С перекрестка улиц Озолциема и Каздангас вывезли около 30 м3 отходов", — рассказала Татьяна Жиделе, представитель Пардаугавской исполнительной дирекции.

Но всех этих мер, а также помощи местных жителей, недостаточно. Мусор вывезен только частично. Исполнительная дирекция жаловалась в муниципальную полицию, та регулярно патрулирует территорию, но поймать удалось только одного нарушителя. Как пояснил представитель полиции Том Садовскис, ловить их сложно: на совершение нарушение нужно буквально несколько секунд: подъехал на машине, выбросил, уехал.

Решить проблему могли бы камеры видеонаблюдения, но у исполнительной дирекции есть только одна. Самоуправление говорит, что на технику нет средств — и город уже тратит деньги, чтобы вывезти все отходы на полигон.