LTV: самая популярная партия в июне — "Новое Единство"
Foto: DELFI

В июне место самой популярной партии сохранило "Новое Единство". Ее рейтинг стал выше — в июне за него проголосовали бы 11,5% населения. Об этом говорится в результатах опроса SKDS, проведенного по заказу LTV.

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Второе место в июне заняла партия "Латвия на первом месте".

На третьем месте — партия "Прогрессивные". Их рейтинг также показал наиболее стремительный рост — если раньше за политическое объединение были готовы проголосовать 6,5% населения, то сейчас уже 9%.

Самое большое падение в июне пережил Союз "зеленых" и крестьян. Сейчас партия занимает четвертое место. Месяц назад за нее были готовы проголосовать почти 9% избирателей, сейчас — только 7,5%.

Рейтинг Нацобъединения немного вырос и составил 6,6%, в свою очередь "Объединенный список" уже второй месяц удерживает планку 5,8%.

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