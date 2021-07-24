LTV: Сейм планирует осенью работать очно, но не все депутаты вакцинированы

Депутаты Сейма надеются осенью хотя бы частично возобновить очные заседания, на которые будут собираться все 100 парламентариев. Однако для того, чтобы это произошло, депутаты должны быть вакцинированы от Covid-19. Об этом сообщает Panorāma на телеканале LTV.

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"Уважаемые коллеги — и депутаты, и работники Сейма! Призываю вас всех воспользоваться возможностью и вакцинироваться от вируса Covid-19 , чтобы в сентябре мы могли бы приступить к очной работе", — выступила еще в конце июня с обращением к парламентариям спикер Сейма Инара Мурниеце. Однако, если судить по публичным высказываниям, далеко не все депутаты собираются вакцинироваться.

В частности депутат Алдис Гобземс заявил, что, по его мнению, он не должен никому раскрывать свою медицинскую информацию и что любые медицинские процедуры должны быть добровольными.

До тех пор, пока депутаты не пройдут процесс вакцинации, они не смогут принять участие в очной работе Сейма, потому что, как отметила депутат Инесе Войка, в зале заседаний Сейма невозможно обеспечить между депутатами дистанцию 2 метра.

Оппозиционные депутаты считают, что с возобновлением очных заседаний Сейма не должно быть задержек.

"Сейму уже давно пора вернуться к очным заседаниям. Если какой-то депутат не вакцинируется, тогда, пожалуйста, сдай слюну на экспресс-тест на Covid-19 и приступай к очной работе", — считает депутат Эдгарс Таварс.

В свою очередь парламентарий Айнарс Ластовскис высказался о том, что очные заседания Сейма намного продуктивней, поскольку решение многих проблем в таких случаях можно решить гораздо быстрей, чем во время дистанционных заседаний.