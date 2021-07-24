LTV: Сейм планирует осенью работать очно, но не все депутаты вакцинированы
Foto: Saeimas administrācija

Депутаты Сейма надеются осенью хотя бы частично возобновить очные заседания, на которые будут собираться все 100 парламентариев. Однако для того, чтобы это произошло, депутаты должны быть вакцинированы от Covid-19. Об этом сообщает Panorāma на телеканале LTV.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Уважаемые коллеги — и депутаты, и работники Сейма! Призываю вас всех воспользоваться возможностью и вакцинироваться от вируса Covid-19 , чтобы в сентябре мы могли бы приступить к очной работе", — выступила еще в конце июня с обращением к парламентариям спикер Сейма Инара Мурниеце. Однако, если судить по публичным высказываниям, далеко не все депутаты собираются вакцинироваться.

В частности депутат Алдис Гобземс заявил, что, по его мнению, он не должен никому раскрывать свою медицинскую информацию и что любые медицинские процедуры должны быть добровольными.

До тех пор, пока депутаты не пройдут процесс вакцинации, они не смогут принять участие в очной работе Сейма, потому что, как отметила депутат Инесе Войка, в зале заседаний Сейма невозможно обеспечить между депутатами дистанцию 2 метра.

Оппозиционные депутаты считают, что с возобновлением очных заседаний Сейма не должно быть задержек.

"Сейму уже давно пора вернуться к очным заседаниям. Если какой-то депутат не вакцинируется, тогда, пожалуйста, сдай слюну на экспресс-тест на Covid-19 и приступай к очной работе", — считает депутат Эдгарс Таварс.

В свою очередь парламентарий Айнарс Ластовскис высказался о том, что очные заседания Сейма намного продуктивней, поскольку решение многих проблем в таких случаях можно решить гораздо быстрей, чем во время дистанционных заседаний.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv

Tags

LTV Алдис Гобземс Инара Мурниеце Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM