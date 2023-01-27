LTV: скоро Сейм может принять решение о выдаче Шлесерса для судебного разбирательства

В скором времени Сейм может принять решение о выдаче депутата от "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса для продолжения судебного рассмотрения уголовного дела, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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Правоохранительные учреждения уже обратились в Сейм с просьбой дать разрешение.

Так называемое второе уголовное дело о цифровом телевидении уже находится в Рижском окружном суде, но после избрания Айнара Шлесерса депутатом Сейма встал вопрос о том, можно ли продолжать его судить без согласия парламента. В настоящее время Сейм получил запрос на выдачу разрешения, и парламентская Мандатная комиссия примет решение о выдаче разрешения в ближайшие несколько недель.

Шлесерс через своего представителя по связям с общественностью сообщил Латвийскому телевидению, что не будет чинить препятствий делу и призовет других депутатов дать разрешение на продолжение судебного разбирательства по уголовному делу. При этом политик отрицал свою вину в предъявленных ему обвинениях.

Как уже сообщалось, обвиняемыми по делу кроме Шлесерса, являются бывший премьер-министр Андрис Шкеле, бывший председатель правления телекоммуникационной компании Tet (тогда Lattelecom) Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства сообщения Нилс Фрейвалдс, бывший глава Латвийского государственного центра радио и телевидения Лаурис Дрипе, бывший член правления SIA Hannu Digital Гинтарс Кавацис, тогдашний коммерческий директор Tet Янис Лигерс, руководитель отдела бизнеса Tet Томс Абеле и руководитель отдела поддержки бизнеса Tet Томс Мейситис.

По делу выдвинуты обвинения в действиях, связанных с конкурсом, организованным Министерством сообщения в 2008 году, на предоставление эфирного вещания телепрограмм в цифровом формате и на основании договоров, заключенных между Tet, SIA Hannu Digital и Латвийским государственным центром радио и телевидения.

По версии прокуратуры, действия обвиняемых были направлены на незаконное и необоснованное вовлечение Hannu Digital в данный проект, в результате чего компания получила финансовые средства Tet в размере нескольких миллионов евро, что привело к неоправданному удорожанию проекта государственного масштаба.

Обвинение считает, что сумма возможно преступно полученным средств составляет около трех миллионов евро.

Инкриминируемые в отношении обвиняемых деяния имели место в 2008 и 2009 годах, когда Министерство сообщения организовало конкурс на внедрение цифрового телевидения, после чего были заключены соответствующие контракты с участием Hannu Digital в проекте.

Несмотря на то, что компания Tet не заявила о себе как о потерпевшей стороне, прокурор ранее высказывал мнение, что это обстоятельство не помешает продвижению уголовного дела.

31 января Суд по экономическим делам оправдал всех фигурантов уголовного дела. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции.