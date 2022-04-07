ЛТВ: "Согласие" покинуло первую тройку партийных рейтингов

В течение месяца партия "Согласие" утратила свои лидерские позиции в рейтинге латвийских политических партий. Согласно данным опроса, проведенного SKDS, с первого места партия перебралась на четвертое.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает ЛТВ, самый высокий рейтинг на данный момент у партии "Новое Единство", за ним следует "Союз "зеленых" и крестьян" (СЗК), а на третьем месте обосновалось Национальное объединение (НО).

После "Согласия" на пятом месте по популярности среди респондентов оказалась партия "Развитию/За!", затем следуют "Прогрессивные", Союз русских Латвии, "Консервативные", "Латвия на первом месте", Латвийское Объединение регионов, "Стабильности", "Каждому и каждой", "Республика" и "За человечную Латвию".

Отвечая на вопрос : "Если бы выборы состоялись завтра, за кого бы вы голосовали?", за "Новое Единство" свои голоса были готовы отдать 9,4% опрошенных, за СЗК — 7,7%, за НО — 7,2%, за "Согласие" — 6,7%.

Опрос был проведен в марте, в нем приняли участие 1820 жителей Латвии, имеющих право голоса.