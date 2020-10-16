LTV: тест на ковид у латвийца дал два противоположных результата, мужчину отправили в изоляцию

Отец Рижской средней школы Натальи Драудзини сдает тест на коронавирус в третий раз. Два предыдущих теста, которые были сданы в один день, дали противоположные результаты, сообщила передача "Панорама" Латвийского телевидения.

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Мужчина впервые сдал тест в воскресенье, 11 октября, по его словам, "ради интереса". Его сын, ученик Рижской средней школы Наталии Драудзини, должен был сдать тест в обязательном порядке, и медсестра "Центральной лаборатории" уговорила сдать тест и отца. Симптомов не было, мужчина чувствовал себя прекрасно.

На следующий день в "Центральной лаборатории" наличие коронавируса в организме мужчины было и подтверждено, и опровергнуто. В 7.49 "Центральная лаборатория" сообщила, что Covid-19 у мужчины не обнаружен, а в 9.01 выяснилось, что он все-таки заражен. Поскольку один из тестов дал положительный результат, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призвал мужчину соблюдать карантин и все связанные с ним ограничения.

E. Gulbja Laboratorija, куда позвонил мужчина, сообщила, что результат его теста отрицательный.

После случившегося мужчина обратился в "Центарльную лабораторию" и попытался выяснить, почему тест дал два разных результата. Эпидиологи Центра профилактики и контроля заболеваний ясного ответа мужчине не предоставили.

Представители "Центральной лаборатории" сообщили, что по факту этой ошибки начата проверка. Поскольку о пациенте сообщили в Центр профилактики и контроля заболеваний, правильным считается положительный результат теста.

Сам мазок теперь будет проверен независимым учреждением. Представитель "Центральной лаборатории" Лига Рыбкинска пояснила "Панораме", что в случае сомнений или двух противоположных результатов, как в этом случае, образец можно отправить в справочную лабораторию Латвийского центра инфекционных болезней, чтобы узнать, какой анализ настоящий.

Центр профилактики и контроля заболеваний, в свою очередь признал, что это не первый случай возникновения подобной ошибки. Там отметили, что ошибка может случиться, учитывая объемы тестирования и нагрузку работников лабораторий.