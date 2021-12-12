LTV: у компаний, связанных с "другом Путина", конфискованы миллионы евро со счетов в латвийских банках

В рамках расследования, начатого Службой государственной безопасности (СГБ) суд дал согласие на конфискацию примерно 4 млн евро со счетов в латвийских банках. По неофициальной информации программы Латвийского телевидения De Facto уголовные процессы были начаты по подозрению, что компании проводили сделки в интересах миллиардера Аркадия Ротенберга, фигурирующего в санкционном списке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ротенберг — сподвижник президента России Владимира Путина еще с детства, когда оба занимались спортивной борьбой. По мере роста власти Путина росло и богатство Ротенберга. Миллиардер вместе со своим братом Борисом владеет SMP banka и крупнейшей в России компанией по строительству газо- и нефтепроводов "Стройгазмонтаж", которая также возвела мост между Россией и Крымом. За это Ротенберг получил от Путина орден Героя Труда.

После аннексии Крыма США сразу добавили братьев Ротенбергов в санкционный список. Поэтому их SMP banka продал свои акции в латвийском банке, ныне известном как Industra. Спустя несколько лет Аркадий Ротенберг попал и в санкционный список Евросоюза.

В 2019 году СГБ возбудила два уголовных процесса в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза. Внимание привлекли три иностранные компании. LTV неофициально известно, что две из них были клиентами ABLV banka, третья — Industra banka. Спецслужба подозревала, что счета были использованы в интересах Ротенберга. Сам он не значился в реестрах компаний, но там были люди, связанные с ним.

Перечисления были подозрительными, поэтому по запросу СГБ суды согласились конфисковать деньги, примерно четыре миллиона евро — как полученные преступным путем.

"Поскольку в ходе расследования средства, полученные в результате расследования, были конфискованы, 2 июня 2021 года СГБ приняла решение прекратить один из уголовных процессов, в то время как по второму расследование продолжается", — говорится в письменном комментарии СГБ.

De Facto известно, что расследование в отношении Epaster Investments Limited прекращено. Ранее в Соединенных Штатах две кипрские компании, принадлежавшие SMP Bank в 2012 году, наряду с SMP Bank, были оштрафованы почти на миллион долларов за мошенничество на валютном рынке.

В прошлом году суд конфисковал 1,5 миллиона евро со счета Epaster в Industra Bank.

"Независимо от того, насколько тщательно разработаны процедуры "знай своего клиента", каждый банк время от времени подвергается мошенническому использованию его услуг, и Industra активно работает с правоохранительными органами для выявления и наказания преступников в таких случаях", — такой комментарий дал председатель правления Industra Райвис Каканис.

В свою очередь, расследование в отношении двух клиентов ликвидируемого ABLV banka, со счетов которых уже конфискованы средства — продолжается.

"По имеющейся в нашем распоряжении информации, международных санкций не было. В банке были внедрены все необходимые системы внутреннего контроля, требуемые тогда регулятором и установленные государством, а также мы всегда сотрудничаем с правоохранительными органами в случае выявления нарушений", — ответил ABLV banka на программt De Facto.

Юрис Юрисс, главный прокурор Отдела координации борьбы с легализацией преступно нажитых средств Генеральной прокуратуры, считает, что необходимость конфискации денег в случаях нарушения международных санкций очевидна. "Мы не можем и не должны оставлять сомнительные средства лиц, находящихся под санкциями, в финансовой системе Латвии", — сказал прокурор.

В настоящее время в латвийских банках арестовано более 600 миллионов евро. Правоохранительные органы выясняют, не имеют ли деньги криминального происхождения. Если доказательства показывают, что деньги, скорее всего, могут быть грязными, следователи могут попросить суд конфисковать деньги до того, как кто-либо будет осужден.

По словам юриста, почти в 90% случаев суды соглашаются с мнением следователей и прокуроров.

Конечно, со счета могут быть изъяты все деньги, даже если их часть является законной. Один такой случай был описан на этой неделе в журнале Dienas bizness. Как сообщил изданию адвокат, суд постановил конфисковать у гражданина Азербайджана почти 400 тысяч евро, хотя происхождение большей части суммы у следователя сомнений не вызывало.

Прокурор Юрисс пояснил, что такая практика — не редкость: "Здесь важным аргументом является то, использовался ли указанный счет преднамеренно, а также был ли осознанно создан в рамках структуры для легализации. Такова мировая практика, что в этом случае с калькулятором не высчитываются те евроценты, которые оставлены с легальным намерением или легально перечислены".

В этом году в рамках уголовных процессов Государственной полиции конфисковано минимум 55 миллионов евро в качестве преступно нажитых средств — на 60% больше, чем в прошлом году.