LTV: У врача Онкологической клиники больницы Страдиня диагностировали COVID-19

У врача Онкологической клиники больницы Страдиня ( RAKUS) диагностировали COVID-19. Из отделения в другое место срочно переводятся пациенты, - сообщила служба новостей LTV.

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Председатель правления RAKUS Риналдс Муциньш подтвердил, что заболевание Covid-19 подтверждено у находящегося в карантине медика Латвийского онкоцентра.

Выяснен круг лиц, которые контактировали с заболевшим врачом — как среди его коллег (20 человек), так и среди пациентов (12 человек). Все они находятся в карантине, ведется наблюдение за их здоровьем, на данный момент ни у кого симптомы не проявились.

Всего диагноз Covid-19 поставлен семи медицинскии работниками Латвии – трем из Резекненской больницы, трем стоматологам и одному медику RAKUS. За последние сутки заболевание подтвердилось у еще 25 жителей Латвии, всего заболевших - 305 человек. В больницах Латвии на данный момент находятся 21 заболевший, в том числе трое - в тяжелом, но стабильном состоянии.