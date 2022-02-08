ЛТВ: в декабре выдано рекордное количество оплачиваемых государством листов нетрудоспособности
Foto: Matteo Fusco / cc

По данным Латвийского телевидения (ЛТВ), в декабре 2021 года было выдано рекордное число оплачиваемых государством листов нетрудоспособности. Как сообщает Panorāma, из почти 72 000 листов более 11 000 выданы пациентам с диагнозом Covid-19.

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Согласно данным Государственного агентства социального страхования, количество оплачиваемых государством листов трудоспособности оказалось на 38% больше, чем годом ранее.

Представитель ГАСС Ивета Дайне затруднилась пояснить причины выдачи такого количества больничных листов. Однако она заметила, что данные за январь могут оказаться еще более драматичными, принимая во внимание стремительное распространение омикрона, в том числе, в школах.

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