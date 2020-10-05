LTV: в Латвии остановилась ранняя диагностика рака груди

В Латвийском онкоцентре сейчас полностью прекращено раннее лечение рака груди щадящим эффективным методом, позволяющим злокачественные опухоли диагностировать еще на нулевой или первой стадии развития, пишет со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) портал rus.lsm.lv.

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Вместе с современным оборудованием для такой диагностики онкоцентр этой весной получил и 50 бесплатных комплектов для забора образцов — но теперь они все закончились, а очереди на манипуляцию ждут уже 60 женщин.

Должностные лица надеются возобновить процедуры в 2021 году. Национальная служба здоровья включила их в список бюджетных приоритетов будущего года.

Современный прибор позволяет изъять злокачественные клетки, как можно меньше травмируя грудь пациентки. Даже самое мизерное новообразование изымается с помощью иглы и мощного вакуумного насоса. Затем ткани отправляют для проверки онкодиагноза. Но вот уже некоторое время эта процедура пациенткам недоступна, а современный прибор простаивает.

Летом было подсчитано, что одно обследование обходится примерно в 600 евро, и из них 440 приходится на цену одноразовых материалов. Да, это дорого, но доказано, что это окупается.