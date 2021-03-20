LTV: В Латвии зарегистрирован первый случай неэффективного применения вакцины против Covid-19 из-за мутации вируса
Foto: LETA

В Латвии зарегистрирован первый случай неэффективного применения вакцины против Covid-19 из-за мутации вируса, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения. У заболевшего был выявлен более заразный штамм, гораздо более устойчивый к антителам, чем обычный вариант коронавируса.

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Специалисты Центра биомедицинских исследований уделяют повышенное внимание случаям заболевания после вакцинации. На данный момент центр проанализировал вирусный геном более 2000 пациентов, включая тех, кто заболел коронавирусом после вакцинации, сообщает "Панорама".

Заразись пациент обычным штаммом коронавируса, он бы не заболел — по крайней мере, болезнь проходила бы не так тяжело, как в данном конкретном случае, отмечает передача.

Сообщается, что новый штамм коронавируса, которым заразился больной был обнаружен в четырех из более чем двух тысяч инфицированных пациентов. Исследователи уделяют повышенное внимание случаям, в которых человек заболевает после двух прививок.

Ученые всего мира выявили несколько более заразных штаммов коронавируса, которые не позволяют вырабатываться антителам. Еще в ходе первой волны пандемии прозвучали опасения, что вирус может мутировать и вакцины против новых мутаций окажутся неэффективными.

Поскольку вирус постоянно мутирует, производителям, вероятно, придется приспосабливаться и улучшать существующие вакцины или разрабатывать новые, сказано в передаче.

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