ЛТВ: В Вентспилсе от Covid-19 умерли супруги, лежавшие в одной больничной палате

В Курземе от Covid-19 умерли жена и муж - Эмилия и Иварс Звингулисы, прожившие в браке 61 год, пишет Latvijas avīze со ссылкой на сюжет Латвийского телевидения.

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Новым коронавирусом осенью заболела вся семья, рассказал сын Эмилии и Иварса - Айгарс. По его словам, неизвестно, где именно произошло заражения.

Первой заболела мама, у нее была повышенная температура, потом отец. Поэтому сделали тест, и у обоих обнаружился Covid-19.

Супругов положили в одну палату в больнице Вентспилсе. Как отмечает Айгарс, на больничный уход они не жаловались. Отец говорил, что персонал вежливый, а условия в больнице хорошие. Айгарс не мог навещать родителей в больнице.

Эмилия и Иварс умерли в один день, сообщает ЛТВ.