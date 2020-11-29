ЛТВ: В Вентспилсе от Covid-19 умерли супруги, лежавшие в одной больничной палате
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Курземе от Covid-19 умерли жена и муж - Эмилия и Иварс Звингулисы, прожившие в браке 61 год, пишет Latvijas avīze со ссылкой на сюжет Латвийского телевидения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Новым коронавирусом осенью заболела вся семья, рассказал сын Эмилии и Иварса - Айгарс. По его словам, неизвестно, где именно произошло заражения.

Первой заболела мама, у нее была повышенная температура, потом отец. Поэтому сделали тест, и у обоих обнаружился Covid-19.

Супругов положили в одну палату в больнице Вентспилсе. Как отмечает Айгарс, на больничный уход они не жаловались. Отец говорил, что персонал вежливый, а условия в больнице хорошие. Айгарс не мог навещать родителей в больнице.

Эмилия и Иварс умерли в один день, сообщает ЛТВ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вентспилс Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод