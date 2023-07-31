ЛТВ: вторая секция резервуара предварительной очистки очистных сооружений в Лиепае также в аварийном состоянии

Вторая секция резервуара предварительной очистки воды Лиепайской станции очистки сточных вод также находится в аварийном состоянии, сообщает в понедельник вечером программа Panorāma на ЛТВ.

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Более чем через неделю после аварии на станции очистки сточных вод Лиепайское строительное управление сообщило, что проблемы обнаружены и во второй секции резервуара предварительной очистки сточных вод.

Известно, что бассейн предварительной очистки сточных вод имеет две секции, одна из которых обрушилась вечером 23 июля, в результате чего часть неочищенных стоков просочилась в море. После этого специалисты Лиепайского строительного управления осмотрели вторую секцию резервуара и пришли к выводу, что здание находится в критическом состоянии и его нельзя использовать, по крайней мере, на данный момент.

В настоящее время поступающие сточные воды перенаправлены на следующую очистную установку с помощью временных насосов и трубопроводов, но это лишь краткосрочное решение. После подсчета ущерба SIA Liepājas ūdens будет изыскать средства как для покрытия расходов, так и для строительства нового резервуара.

Как уже сообщалось ранее, вечером 23 июля, в Лиепае, в Шкеде, обрушилась стенка резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате неочищенные сточные воды просочились в море. В ночь на 25 июля в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и восстановить работу очистных сооружений во временном режиме.