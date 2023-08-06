LTV: за Латвию выступает гольфистка, которая имеет отношение к вице-премьеру РФ Голиковой

Латвийская федерация гольфа приостановила участие спортсменки Марии Христенко в юниорском чемпионате страны для выяснения ситуации с ее гражданством. Судя по информации в Интернете, Христенко представляет и Россию, и Латвию, сообщает LSM.lv со ссылкой на передачу Latvijas ziņas в эфире LTV.

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14-летняя девушка состоит в родстве с семьей находящегося под санкциями вице-премьера России Татьяны Голиковой. Мария Христенко — дочь сына второго мужа Голиковой, сообщает передача.

В Министерстве образования и науки, отвечающем за спортивную сферу, попросят своих коллег из МВД оценить ситуацию с юной гольфисткой.

В прошлом году российский Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил фильм-расследование о семье вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Чтобы пересчитать все, чего добилась за свою жизнь семья двух государственных служащих Татьяны Голиковой и Виктора Христенко, нужно приложить немало усилий. Самолет. Гольф-клуб в Испании. Три гольф-клуба в России. Виллы в Испании и Португалии. Недвижимость на Лазурном берегу и в России. Инвестиции. Доли в фармацевтических компаниях. Экзотические покупки. Интересно узнать — сколько Татьяна Голикова и ее муж украли при жизни? У нас получилось 50 миллиардов рублей", — говорится в фильме.

50 млрд рублей — около 0,5 миллиарда евро. Саму Голикову авторы фильма называют "верным Путину солдатом", которая отвечает за здравоохранение, образование и пенсионную сферу, занимала пост главы Минздрава, являлась помощником Путина, а также имела ответственные должности в финансовой сфере.

Ее второй муж Виктор Христенко был министром промышленности и торговли РФ. Его сын от предыдущего брака Владимир Христенко возглавляет несколько компаний, которые коррупционным путем получили госзаказы, например, на производство различных видов вакцин. Фонд Навального называет все это идеально организованной преступной схемой, позволившей получить огромное состояние, которое они вдвоем впоследствии вложили в сверхдорогую недвижимость.

Известно, что Владимир Христенко увлечен гольфом, а его дочь Мария успешно участвует в международных соревнованиях. Спортсменка написала в соцсетях, что живет в Испании и представляет как Латвию, так и Россию.

В латвийском рейтинге 14-летняя Мария Христенко занимет 50-е место, и выступает под российским флагом. Однако в европейском рейтинге — Христенко указана как представительница Латвии. В обоих рейтингах указан юрмальский гольф-клуб.

Латвийская федерация гольфа в интервью передаче отказала. Тогда Latvijas Televīzija обратилась в министерство образования и науки, ответственное также и за спорт.

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Владимир Штейнбергс, директор Департамента спорта Минобразования, удивлен, что "представители подсанкционных лиц вообще находятся в Латвии и представляют Латвию. Это сюрприз, что у нас в стране проживают родственники приближенных лиц Путина".

В ведомстве пояснили, что попросят дать оценку ситуации МВД.

Андрейс Вайварс, советник главы МВД по вопросам коммуникации, указал, что если у несовершеннолетнего лица есть двойное гражданство, одно из которых — гражданство России, то у спецслужб есть возможность оценить, законно было ли получено латвийское гражданство.

"Это одно. А другое — несовершеннолетнему лицу, имеющему латвийское и российское гражданство, по достижении совершеннолетия (после 25 лет), в любом случае придется выбирать, к какой стране он хочет принадлежать. Она не сможет сохранить оба гражданства навсегда", — пояснил Вайварс.

В Службе государственной безопасности (СГБ) отметили, что указанная персона им известна, но конкретный случай не связан с прямой угрозой национальной безопасности Латвии. От дальнейших комментариев в СГБ отказались.

Мать юной спортсменки Анастасия Дзех рассказала LTV, что отец девочки — гражданин РФ и находится в санкционном списке. Но девочка никогда не жила с отцом и не имеет с ним накаких отношений. "Ее семья - это я, и я не в санкционном списке", - добавила женщина.

По словам Анастасии, Мария – гражданка Латвии, которая последние несколько лет на соревнованиях по гольфу представляет Латвию, но до этого иногда выступала и за Россию. Она подтвердила, что у ее дочери остался российский паспорт.