LTV: Задержаны четыре работника Rīgas namu pārvaldnieks

Задержаны четыре работника муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщает со ссылкой на свои источники Латвийское телевидение (LTV).

Задержанные отвечали в RNP за надзор за соблюдением договора по обслуживанию лифтов.

По данным агентства LETA, задержанных пятеро: четверых задержали в понедельник, а одного во вторник, 4 февраля.

В связи с начатым уголовным процессом правление Rīgas namu pārvaldnieks приняло решение временно отстранить от исполнения обязанностей директора технического управления Эдгара Акменса и руководителя отдела электросистем технического управления Андрея Малиновского. Малиновский был председателем закупочной комиссии при закупке услуги обслуживания лифтов, а Акменс — его заместителем.

RNP проведет всеобъемлющий аудит всего, что связано с договором об обслуживании лифтов. Аудит будет проводить сторонняя компания, не связанная с RNP.

Председатель правления предприятия Эрнест Саулитис заявил, что если есть хоть какие-то сомнения, что RNP в результате исполнения этого договора стал жертвой мошенничества, например, потерял деньги или переплатил, то задача правления тщательно изучить ситуацию с закупкой и не оставить ни один вопрос неотвеченным.

"Если для выполнения задания нужно будет отстранить 10, 50 или 100 работников, мы это сделаем", — пообещал он.

Напомним, что в конце минувшей недели прошли обыски в RNP и частном предприятии Liftu alianse. Процессуальные действия проходили на протяжении всей ночи. Позже пришло сообщении о двух задержанных, в том числе о задержании владельца Liftu alianse Игоря Бабкина.

Начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Государственной полиции Петерис Бауска рассказал, что уголовное дело возбуждено по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По его словам, речь идет о миллионах евро.

Полиция также связалась с иностранными партнерами и изучает следы возможного преступления за пределами Латвии.

По данным Firmas.lv, Liftu alianse принадлежит Игорю Бабкину. В 2018 году предприятие увеличило оборот на 20% до 1, 319 млн евро, а прибыль — на 92% до 1, 214 млн евро.

В прошлом году предприятия AО Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers обращались в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и в УБЭП с просьбой дать оценку конкурсу RNP на услуги обслуживания лифтов. Этим предприятиям было отказано в участии в процедуре закупок, и договор об обслуживании лифтов на два года стоимостью 8,3 млн евро достался Liftu alianse, которое Hausmaster и Latvijas lifts-Šindlers охарактеризовали как предприятие, не обладающее достаточными ресурсами для такого договора и имеющее в штате только 8 работников.