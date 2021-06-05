LTV7: антитела — не повод для получения Covid-сертификата

Есть антитела, но нет позитивного теста на Covid-19 — значит, официально не болел. А это значит, что и Covid-сертификата, который дает послабления, оформлено не будет. С такой ситуацией столкнулись латвийцы, которые по факту переболели Covid-19, но по тем или иным причинам не имели положительного теста, рассказывает программа "Сегодня вечером" на телеканале LTV7.

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Как пишет портал Rus.lsm.lv, в Центре профилактики и контроля заболеваний говорят, что, согласно правилам Кабинета министров №360, доказательством, что человек переболел Covid-19, является только позитивный лабораторно подтвержденный тест. Также там ссылаются на норму Европейского парламента о зеленом сертификате и определение Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: тесты на наличие антител не принимаются во внимание.

"Позитивный тест на антитела может показать давнюю инфекцию, он не говорит о времени, когда именно человек болел. Также нельзя исключить, что при позитивном тесте на антитела у человека и сейчас есть инфекция, а значит, он может ее распространять. Тест на антитела дает информацию об иммунной реакции человека, но неизвестно, обеспечивает ли она защиту от инфицирования, как долго эта защита может длиться. И после проведения теста может быть ситуация, что показатели антител упадут. И неизвестно, защищают ли эти антитела от новых штаммов, которые открыты сейчас в мире", — указала Илзе Арая, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний.

А больничный, справка от врача тоже не считаются.

Из Министерства здравоохранения пришел письменный ответ:

"На уровне Европейского союза, в том числе и Латвии, сейчас не предусмотрено учитывать результаты тестов на антитела, что обусловлено научными данными Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также значением и использованием тестов на антитела в контексте цифрового зеленого сертификата. Не предусмотрено ссылаться на клиническую информацию (эпизоды заболевания с симптомами респираторного заболевания), эпидемиологическую информацию (контакт с больным Covid-19) и результаты радиологических исследований. Решение может быть пересмотрено, если появятся соответствующие научные доказательства".