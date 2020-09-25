LTV7: Белорусский оппозиционер Цепкало может переехать в Латвию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Белорусские оппозиционеры Вероника и Валерий Цепкало, находящиеся в Латвии с визитом, рассматривают Ригу, как возможное местожительство. Сейчас они проживают в Польше. Об этом супруги рассказали в интервью Русскому вещанию LTV7.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Вероники, решение о переезде в Латвию пока не принято. Но одна из основных причин, почему выбор может пасть на Ригу — это дети и возможность образования на русском языке.

"Нам нужно принять решение, где мы будем временно жить. Мне важно, чтобы дети ходили в школу, не забывали язык, важно, чтобы учились на русском языке. Мы не представляем своей жизни вдали от родины, и мы будем, наверное, первыми, кто вернется на родину, когда падет режим", — рассказала Русскому вещанию LTV7 Вероника Цепкало.

Семилетние сыновья семьи оппозиционеров в Польше не могут пойти в школу. Единственная возможность — русскоязычная школа при посольстве Беларуси, куда им ход закрыт. А в Риге, на данный момент, доступно образование на языке нацменьшинств. Более того, мальчики в Беларуси занимались хоккеем. В Латвии этот спорт гораздо лучше развит, чем в Польше, говорят супруги.

Валерий Цепкало пытался составить конкуренцию Александру Лукашенко на президентских выборах, однако не был до них допущен. В Риге семейная пара встречалась с главой латвийского МИД Эдгаром Ринкевичем.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма