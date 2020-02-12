LTV7: Билеты на концерт Стинга продает фирма, деятельность которой прекращена

Билеты на концерт Британского исполнителя Стинга продает SIA BDG Concerts, деятельность которой прекращена еще в прошлом году. Это официальные данные из Lursoft. Кроме того, государству в налогах предприятие задолжало почти 38 тысяч евро, сообщает "Русское вещание LTV7".

2 октября в Риге пройдет концерт британского музыканта Стинга. Стоимость билетов — от 50 до 100 евро. Однако в базе предприятий Lursoft указано, что деятельность организатора концерта прекращена и есть долги по налогам.

Член правления Lursoft Дайга Киопа объяснила LTV, что такой статус связан с недавними изменениями законодательства: "Скорее всего это из-за того, что фирма не зарегистрировала истинных выгодополучателей. Теперь в стране такой порядок — все, у кого истинные выгодополучатели не зарегистрированы, находятся на грани прекращения деятельности. Они должны были привести документы в порядок в течение месяца".

Сама фирма-организатор также признает — проблемы с документацией есть. "Подавая информацию о наших иностранных партнерах, нужно было подать копии паспортов. Мы их подали, но копии должны были быть нотариально заверены. У нас есть эстонцы, которые тоже все годы с нами работают. Это и был наш недостаток, мы их заверили нотариально и повторно подали", — уверяет руководитель проектов BDG Concerts Ирина Алещенко.

Член правления Biļešu Serviss Лига Рубине сообщает, что покупатели могут не беспокоиться: "Чтобы обезопасить потребителей, Biļešu serviss проинформировал организатора концертов, что до момента пока все формальности не будут улажены, деньги предприятию ни за концерт Стинга, ни за другие мероприятия перечислены не будут".

Что касается долга по налогам — по словам предприятия, он уже оплачен, и информация пока просто не обновилась. Но бдительность в подобных случаях необходима, напоминают в центре защиты прав потребителей.

"Всегда перед тем, как купить билет, нужно узнать кто организатор мероприятия — все ли с ним в порядке. Также безопаснее всего покупать билет с помощью банковской карты, а не денежным переводом. Тогда есть возможность вернуть деньги через банк. Когда есть какие-то подозрения и большой долг, мы бы советовали оценить — нужно ли сейчас покупать билеты. Особенно, учитывая опыт с другими мероприятиями в прошлом году".

Рассмотреть поданные BDG Concerts документы регистр предприятий должен до 13 марта. Это срок, когда статус прекращения деятельности фирмы может быть снят.

Ранее сообщалось, что организатора отмененного концерта Энрике Иглесиаса в Риге, компанию ArtBG, подозревают в мошенничестве. Сейчас полиция расследует это дело. И пока что распространитель билетов Biļešu serviss деньги не возвращает.