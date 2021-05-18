Территория вокруг старой Рижской Церкви святой Гертруды должна стать безопаснее. В этом уверено общество развития центра Риги. И еще в декабре прошлого года проект реконструкции квартала получил больше всего голосов в рамках программы рижской думы по благоустройству районов города. Но аудит, который недавно по заказу той же думы провела дирекция безопасности дорожного движения, похоже ставит крест на этой затее, сообщает Русское Вещание LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Проект по реконструкции квартала вокруг церкви святой Гертруды собрал 3 с половиной тысячи голосов и занял первое место среди проектов по благоустройству рижских микрорайонов. Дума была готова потратить на него 99 000 евро. Главная идея проекта — сделать территорию безопасной для пешеходов. Закрыть транзитное движение машин и убрать стояночные места. Но оставить въезд на многоэтажную парковку, транзит оперативного транспорта и возможность доставки. Улицу Базницас было предложено оставить машинам. Этого хотели не только в обществе развития Риги, которое и разработало проект.

"Когда я начал здесь служить, почти 25 лет назад это было тихой мечтой — чтобы в один день движение стало бы здесь не таким громким и интенсивным. Хотелось использовать это место для чего-то другого. Может быть какой-то летний концерт или для каких-то семейных активностей. Но это всегда казалось невозможным", — делится пастор старой Рижской Евангелической лютеранской церкви св. Гертруды Риналдс Грантс.

Еще в марте департамент сообщения взялся за работу, и к 15 июня должен быть готов строительный проект. Параллельно департамент сообщения заказал аудит — как изменения скажутся на безопасности дорожного движения. Свое заключение дали эксперты CSDD. И оно ставит под угрозу весь проект: "Это решение по сути не закрывает движение, а делает его непонятным для всех участников движения. Мы обратили внимание на то, что так быть не должно. Это создает риски для участников движения. Мы не отрицаем, что здесь нужны изменения, но рекомендуем оставить движение вокруг церкви", подытоживает представитель CSDD Беата Дамбите

Риски, прописанные в аудите — с большой вероятностью водители годами не смогут адаптироваться к изменениям. В проектированном круге нет разного уровня у пешеходной дороги и проезжей части — это приведет к непониманию, как использовать пространство, а в итоге пешеходы все равно не будут защищены, так как автомобильное движение по территории планируется запретить лишь частично. Впрочем, аудит CSDD — это скорее рекомендация, а не конечное решение.

Представитель департамента сообщения Лелде Рудзика говорит о предстоящей встрече: "В пятницу будет встреча с обществом развития центра Риги. Разработанное компромиссное решение будет обсуждаться. Конкретнее сказать не могу. Уже после пятницы департамент сможет сказать, как будет реализован проект. Но реализован он будет в любом случае".

Как может выглядеть компромисс, который рижанам предложит департамент — пока не ясно. Но член правления общества развития центра Риги Анете Кауце говорит, что без закрытия транзитного движения транспорта вся идея теряет смысл: "Если движение машин здесь не станет меньше, то наша инициатива, можно сказать, провалится. От того, что здесь поставят клумбы и посадят дерево ничего не изменится. Движение пешеходов не станет безопаснее. Машины как ехали, так и будут ехать и снижать скорость из-за клумбы здесь никто не будет".