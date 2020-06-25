LTV7: депутат Кабанов мог нарушить режим самоизоляции по возвращении из Польши

Депутат Сейма Николай Кабанов, судя по его фотографиям в Facebook, недавно отдыхал на берегу озера в Латвии сразу по возвращению из Польши, хотя эта страна находится в списке государств, вернувшись из которых нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию, сообщает "Русское Вещание LTV7".

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На сделанных в Польше фото, помимо прочего, виден сам Николай Кабанов, а в комментариях депутат отмечает, что 22 июня еще находился в Польше. Спустя два дня, 24 июня, Кабанов опубликовал фото с пляжа в Латвии с подписью "Лиго на Кейзармежсе".

От комментариев "Русскому вещанию LTV7" депутат отказался. В службе профилактики и контроля заболеваний напоминают — пляж не то место, где стоит самоизолироваться.

"Самоизоляция означает то, что нужно максимально избегать общественных мест. В это время и места купания считаются общественными местами, где во время самоизоляции не стоит находиться человеку, который вернулся из-за границы. Там невозможно соблюдать определенную дистанцию из-за большого числа людей. Поэтому мы можем отправляться лишь туда, где мы находимся наедине с собой", — отметила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Элина Диминя.

Напомним, если количество случаев зражения коронавирусом в стране превышает 15 на 100 тысяч жителей, то самоизоляция по возвращении оттуда обязательна. Найти список можно на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний spkc.gov.lv.

За нарушение ограничений, связаных с самоизоляцией, физическому лицу может грозить штраф до двух тысяч евро.