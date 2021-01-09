LTV7: групповой иммунитет к Covid-19 в Латвии может оказаться недостижимым

Для достижения коллективного иммунитета к Covid-19 нужно, чтобы невосприимчивым к инфекции стали, по разным оценкам, 60-80% жителей — всех жителей. Латвии вряд ли удастся это сделать. Отчасти из-за выбранных вакцин и структуры населения, а также из-за высокой доли тех, кто прививаться не собирается. Об этом рассказывает программа "Личное дело" на LTV7.

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До того, как в 60-е годы прошлого века появилась работающая вакцина от кори, ее эпидемии вспыхивали каждые 2-3 года. Чтобы достичь группового иммунитета от кори, в Латвии надо было привить более 95% населения. В случае Covid-19, по разным подсчетам, это 60-80% населения — столько должны переболеть или получить иммунитет при помощи вакцинации. И вот тут начинаются проблемы.

Жители Латвии не хотят вакцинироваться, сообщает "Личное дело". По данным декабрьского опроса SKDS обязательно прививаться от Covid-19 собираются лишь 16% респондентов. Вместе с теми, кто "скорее всего" сделает укол — 37%. Пока речь не идет даже о 60% желающих, не говоря уже о 80%.

Анализируя данные, профессор Видземской высшей школы Гатис Круминьш пришел к выводу, что причина такого отрицания — в недоверии. Лишь 2% опрошенных доверяют политикам в вопросах Covid-19. Доверие врачам в вопросах Covid-19 в обществе выше — почти 70%. Но и это не спасает. Когда 27 декабря в Латвию прибыла первая партия вакцины — и тут же была разослана по стационарам — из более чем тысячи медиков Даугавпилсской больницы в очередь на вакцинацию встала лишь десятая часть. Глава больницы Григорий Семенов объясняет это тем, что одни коллеги ждут, когда в Латвию поставят британско-шведскую вакцину AstraZeneca, а другие верят дезинформации.

Сложности — и с планом вакцинации: он до сих пор не рассматривался правительством, хотя вакцинация уже идет. Более того, в предварительной версии документа, которая всего несколько часов была доступна на сайте Кабинета министров, нет ни слова про коллективный иммунитет, однако указано — охват вакцинации должен составить 82% населения. Это значит, что Минздрав обязуется не создать иммунитет, а до конца года привить 82% населения от Covid-19. У пяти разных вакцин, которые намерена закупить Латвия, разная эффективность. AstraZeneca, например, имеет среднюю эффективность в 70%. То есть почти треть всех ею привитых могут не получить защиты от Covid-19. И, укажи министерство в плане прогноз именно иммунного населения, прививать пришлось бы куда большую часть населения.

На этом проблемы не заканчиваются. Даже если предположить, что вакцинироваться хотят абсолютно все, достичь 82%, которые записаны в прогнозе министерства, невозможно чисто математически. Латвия, как и абсолютное большинство стран, не собирается прививать детей до 16 лет. Их в прошлом году в стране было почти 350 тысяч. Население Латвии, по данным на прошлый год, чуть более 1,9 млн человек. Таким образом, потенциальный пул годных к вакцинации по своей воле латвийцев — 1,55 млн человек. Это 81,5%. Но вряд ли будут вакцинировать беременных, есть и люди с противопоказаниями по состоянию здоровью (например, аллергики).

То есть 82% никак не набрать — даже при поголовной явке всех пригодных по медицинским показаниям. Если вычесть тех, кто вакцинироваться не планирует или сомневается, коллективного иммунитета не достичь. Это значит, что латвийцам, возможно, каждый год придется сталкиваться с новой формой коронавируса. Свой вклад в коллективный иммунитет однажды начнут делать и те, кто переболел Covid-19, не будучи вакцинированными. Но настанет ли день, когда этот вирус исчезнет совсем, никто сказать не берется. Та же корь до сих пор продолжает бушевать в тех странах и регионах, где у людей нет доступа к вакцинам или желания вакцинироваться.