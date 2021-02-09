LTV7: Интерпретация закона может закрыть известное рижское кафе
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На одно из столичных кафе полиция самоуправления завела сразу несколько административных дел. Штрафы измеряются тысячами. Впрочем, владельцы заведения уверены — ничего не нарушили, сообщает программа русского вещания LTV7 "Сегодня вечером".

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Некогда круглогодичная терраса в столичном кафе Cafeterius сегодня пустует. Но еще в декабре клиенты грелись здесь под лампами и пили кофе. Так как в помещении оставаться можно было только для того, чтобы забрать свой заказ.

Представитель Cafeterius Игорь Бажанов рассказывает, что они долго выясняли можно ли оставить террасу: "Мы долго думали, тщательно читали все законы, что в связи с ограничениями можно делать, а что нельзя. В частности, что означает термин līdzņemšana. Определение в законе не дано, но вроде как выйти в парк или на улицу можно. Можно ли выйти во двор? Мы посмотрели, что вроде как в других городах такое практикуется и решили, что, наверное, это возможно".

Соседи решили иначе. И вызвали полицию, которая прогнала посетителей с террасы, но акт о нарушении не составила. Представители кафе, по их словам, позвонили в дежурную часть полиции самоуправления Риги и там подтвердили — запрета находиться на террасах нет. Кафе продолжило пускать клиентов во внутренний двор. Спустя несколько дней снова полиция и 2 административных дела, причем за оба случая.

Общий штраф — две тысячи евро, для кафе это может плохо кончиться. "Во-первых, штраф — это, наверное, около половины месячного оборота. И мы чуть-чуть стали ближе к закрытию или банкротству, потому что и так по сравнению с прошлым годом или с осенью падение оборота в 3-4 раза. И это уже на грани выживания", — говорит Игорь Бажанов.

В полиции самоуправления Риги заявили, что их сотрудница во время звонка ранее не давала разрешения использовать террасу, долго разъясняла требования закона и даже предупредила хозяев заведения о повторной проверке.

"В этом случае все, с чем столкнулась полиция — это абсолютное сопротивление. Полиция неоднократно указала, что это нарушение. Но наши указания были проигнорированы. Поэтому административный процесс неизбежен. Согласно закону — потребление на месте запрещено. Неважно в помещении, или на террасе", — говорит представитель полиции самоуправления Риги Томс Садовскис.

Однако работники этого кафе — не единственные, кто, возможно, неверно трактовал закон. Оказывается, ошиблось и одно из самоуправлений — в декабрьском выпуске Jūrmalas avīze говорилось: "отправляясь на прогулку по городу, едой на вынос можно насладиться на природе около уличных столиков".

Представитель Юрмальской думы Зане Лейте подтверждает, что изначально закон трактовали неверно: "Не было четко указано, что на улице у кафе не могут быть расположены столы. Конечно, предприниматели приспосабливались к новой ситуации и искали решения для продолжения бизнеса. Поэтому вначале были ситуации, когда у некоторых кафе были расположены стоячие столики. Позже, после консультаций, стало понятно, что это некорректная практика. Мы все в такой ситуации впервые и неполадки могут случиться".

В рижском кафе уже заявили, что штрафы намерены оспорить.

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Штрафы Jūrmala Jūrmala (FK) LTV
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