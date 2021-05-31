LTV7: Из-за переноса даты второй прививкой у многих срывается отпуск

Тем, кто уже получил первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, приходят сообщения о переносе даты второй. У многих из-за этого срывается отпуск: они рассчитывали уже завершить вакцинацию к этому моменту, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

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"Это связано с новейшими научными исследованиями, которые показывают, что действие вакцины намного эффективнее, если интервал между двумя дозами 12 недель или ближе к 12 неделям", — цитирует представителя Национальной службы здоровья Иеву Стуре портал Rus.Lsm.lv.

Сначала интервал должен был составлять девять недель. Из-за этого те, кто получил первую прививку AstraZeneca получил в конце апреля, путешествовать без необходимости 10 дневной самоизоляции по прилету смогут лишь в середине августа.

В Национальной службе здоровья говорят, что если очень нужно, то записаться на вторую дозу можно и спустя всего 9 недель, но время и место придется искать самостоятельно. Всего вторую дозу AstraZeneca в Латвии ждут почти 68 тысяч человек.