LTV7: Как живет попавший под карантин дом в Улброке

Четырехэтажный дом под Ригой, у Улборке, попал под карантин: Covid-19 был обнаружен у двоих человек, контактными лицами признаны все жильцы. Теперь им придется просидеть взаперти под надзором полиции 10 дней, сообщает передача "Сегодня вечером" телеканала LTV7.

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Covid-19 был обнаружен у проживающий в доме сотрудницы Латвийского центра онкологии. Она инфицировала друга, а затем контактными лицами были признаны 48 человек: в здании размещено в том числе и муниципальное жилье. Санузлы и кухни в доме — совместные. По сути, это общежитие, отмечает LTV7.

На первом этаже этого здания расположены ряд муниципальных служб, сиротский суд, а также почта. Все их помещения прошли дезинфекцию. Вход в них отделен от жилой зоны здания, то есть 14 апреля службы смогут возобновить работу.

"Когда мы во вторник узнали об этом случае, мы заказали лабораторные анализы жителям того этажа, где люди ближе всего контактировали с теми, у кого обнаружен вирус. Из 25 анализов все были отрицательные. Жильцы продолжают следить за своим здоровьем. А социальная служба всех обзвонила и выяснила, не нужна ли помощь с доставкой продуктов", — заявила председатель думы Стопиньского края Вита Паулане.

Оба заразившихся сейчас находятся в стационаре. Если их выпишут, самоуправление уже нашло помещения, где изолировать их на время карантина.