LTV7: На Андрейсале начали устанавливать спасательные лестницы

В Риге на бывшем причале Андрейсалы начали устанавливать спасательные лестницы, сообщает Русское вещание LTV7. Добиться этого удалось под давлением общественности и СМИ после трагической гибели 17-летнего подростка. Во время празднования Дня независимости Леон Чернявский упал в воду и не смог выбраться на берег.

Спасательных лестниц будет две: одна у ночного клуба, вторая — на том самом причале, с которого упал юноша. Лестницы ярко желтого цвета с подсветской, чтобы их можно было легко увидеть в темноте. Фонари работают от солнечных батарей, пояснили в Рижском свободном порту.

Также, по словам специалистов, конструкция специальная, на тросах, поэтому им не страшен ледоход.

Леон Чернявский не единственный погибший в этом месте молодой человек. За последние два года на Андрейсале утонули пять человек. Здесь находятся бары, рестораны, ночной клуб, и вообще это излюбленное место отдыха молодежи, не только летом. Однако причал не был оборудован даже элементарными барьерами или приспособлениями, чтобы выбраться из воды. После последней трагедии ответственность за причал взял на себя Рижский свободный порт.