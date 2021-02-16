LTV7: на прививку от Covid-19 не дозвониться

Почти 5 000 жителей Латвии оставили заявку на вакцинацию по телефону 8989. Могло быть и больше, если бы хватало мощностей: время ожидания на линии превышает 45 минут, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7.

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На данный момент есть два варианта, как записать себя в очередь на вакцинацию от Covid-19. Это можно сделать на сайте manavakcina.lv. Второй способ — номер 8989. Им удобно пользоваться пожилым людям, которые не очень хорошо знакомы с интернетом. Но вот дозвониться до оператора — настоящий вызов.

Это признают и в самом Бюро вакцинации, которое номер запустило. "Общее число звонков — около пяти тысяч. Ответить мы можем лишь на каждый третий. Среднее время ожидания — 15-19 минут", — рассказала "Сегодня вечером" представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По ее словам, сейчас звонки принимает 10 операторов. Ближе к сроку массовой вакцинации привлекут еще 50, а пока нужно запастись терпением.



