LTV7: на терапию детей-аутистов в бюджет-2021 не заложено ни цента

Детям с расстройствами аутистического спектра крайне необходима терапия. Но в бюджете будущего года не предусмотрено средств на такую помощь, хотя ранее политики обещали помочь, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Личное дело".

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Как рассказала мама трехлетнего Карлиса Лига Булмейстере, ребенку поставили диагноз расстройство аутистического спектра. Но с пометкой: большой потенциал, надо незамедлительно начинать ABA-терапию.

Лиге повезло, она живет в столице. В отличие от регионов, в Риге есть несколько центров, где можно получить такую терапию, один из них Solis augšup или "Шаг наверх". Начались занятия. Сейчас Карлису три с половиной. И прогресс очевиден, пишет портал rus.slm.lv.

Одна из основателей Дневного центра Solis augšup Элина Аугустиновича рассказала, что с еще одной такой мамой и двумя специалистами три года назад создали центр, потому что помочь их детям в Латвии было почти негде. Без помощи государства. Все своими силами и при поддержке неравнодушных.

Дело запускали вчетвером, сейчас работников больше двадцати, пять из них мамы особенных детей. Многие работают практически на голом энтузиазме.

В 2019 году Центр помог сто тридцати семьям. На всех желающих мест не хватает, очереди ждут еще больше, чем 20 семей. Терапию детям-аутистам государство не оплачивает. Большую часть суммы родителям приходится либо платить самим, либо искать помощи. А эта сумма внушительная. Чтобы терапия помогала, нужно заниматься по три раза в неделю. Общие расходы — примерно 300 евро в месяц. И это при том, что таким детям необходимы еще и другие терапии. Например, эрготерапия, услуги логопеда. "Для таких родителей, как мы, единственная надежда на пожертвования других людей или фонды", — признала Лига Булмейстере.

Лиге и Карлису помогает Фонд детской больницы (BSF). По данным BSF, в Латвии 2300 детей, у которых диагноз или подозрение на расстройство аутистического спектра. Помочь всем Фонд не в силах.