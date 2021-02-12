LTV7: Остановки поездов "Дарзини" и "Румбула" ликвидируют, столетнее здание под угрозой сноса
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Дарзини и Румбула — два столичных микрорайона, которые уже в следующем году останутся без железнодорожных станций. Пассажиров тут так мало, что, как говорят в Дирекции автотранспорта, поезд лишь теряет время. Но местные жители не согласны. Кроме того, здание станции "Румбула", которое в этом году празднует столетний юбилей, оказалось под угрозой сноса, сообщает программа русского вещания LTV7 "Сегодня вечером".

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Мэжэзери, Дарзини, Румбула — это самые активно разрастающиеся поселки, население там увеличивается. Поэтому, как считает живущий буквально в ста метрах от станции "Дарзини" Игорь Ромс, это опрометчивое решение. Сам он, правда, поездом давно не пользуется — станция не освещена, к ней нет подъездных путей, да и удобных низкопольных поездов — тоже нет. В Latvijas Dzelzceļš уже заявили, что когда станцию Дарзини закроют — ее навес снесут.

Здание станции "Румбула" построено в 1921 году и скоро будет отмечать столетний юбилей. Но памятником архитектуры не считается, как не считалось и старое здание станции "Иманта", которое снесли в 2012 году при реконструкции перрона. Представитель LDz Элле Петермане сказала, что решение, что делать со станцией, пока нет, а пока что оно сдается третьим лицам.

В дирекции автотранспорта решение ликвидировать остановки объясняют необходимостью ускориться. В среднем в поезд на этих станциях заходит всего один человек, а остановка длится от полутора до трех минут.

"Мы уже начали развивать экспрессы в сторону Цесиса. И за первый квартал поток людей вырос на 38%", — рассказал представитель Автотранспортной дирекции Густс Ашманис.

Глава транспортного комитета Рижской думы Олафс Пулкс закрытие остановок не поддерживает: "Я думаю, что там были бы пассажиры, которые ехали бы на новых поездах, которые будут в 2023 году. Если говорить об остановке Румбула, ее, может быть, действительно можно закрыть, потому что там никакие жалобы жителей я не услышал. А насчет Дарзини может быть надо подумать".

Впрочем, права голоса в этом вопросе у Рижской думы нет. Все, что может город — постараться приспособить общественный транспорт, чтобы компенсировать исчезновение этих двух остановок.

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