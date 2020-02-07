LTV7: Поменять слово "край" на "уезд" будет стоить миллион евро

Программа Русского вещания LTV7 "Личное дело" выяснила, в какую сумму государству обойдется поменять слово "край" на "уезд". Это может стоить как минимум миллион евро.

Латвийские самоуправления в названии имеют слово "край" — novads. Но в будущем его хотят заменить на "уезд" — aprinķis. С таким предложением выступает Национальное объединение, чтобы слово "край" осталось только для обозначения культурно-исторических регионов: Курземе, Земгале, Видземе и Латгале.

Из-за переименования "края" в "уезд" изменится множество адресов во всех регистрах. Поменять придется сотни законов и правил Кабинета министров. Министерство охраны среды и регионального развития приблизительно подсчитало, сколько это будет стоить.

Первыми цифрами чиновники поделились с "Личным делом". Только приблизительные подсчеты показали: смена "края" на "уезд" обойдется государству как минимум в миллион евро. Для реформы краев в целом необходимы более 9 миллионов евро.