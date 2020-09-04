LTV7: пожертвования потерпевшим в Золитудской трагедии заморожены

Летом Служба финансовой разведки остановила деятельность благотворительного фонда NOVUM RIGA, на счетах которого, в том числе, хранились пожертвования потерпевшим в Золитудской трагедии. Все пожертвования арестованы. И, как сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", у трех студентов — "детей Золитуде" — финансирование учебы в вузах прекращено.

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Через полгода после трагедии пострадавшие в Золитуде случайно узнали, что благотворительный фонд, который находился под банком ABLV, собрал для них значительную сумму — 190 тысяч евро. Позже в фонде решили: пожертвования пойдут на одну единственную цель — обучение детей погибших и пострадавших в Золитудской трагедии. Образование высшее, либо профессиональное, также курсы по вождению. Но претендовать мог далеко не каждый подросток. Только одаренные. Средний балл за учебу — выше семи.

На данный момент поддержкой фонда пользовались трое студентов — "детей Золитуде", также на помощь претендовали еще несколько человек. Незадолго до начала учебного года все они получили неприятную весть: Служба финансовой разведки остановила деятельность фонда, все пожертвования арестованы, помощь прекращена. "Те наши студенты вузов, которые обучались за счет средств фонда, финансирование их учебы прекращено, — говорит руководитель товарищества Zolitude 21.11 Регина Лочмеле-Лунева. — Представьте, одна из девушек учится на стоматолога в университете Страдиня. И обучение стоит огромных денег, если я не ошибаюсь, семестр 7 тысяч евро или даже больше".

"Поможем 21.11" — лишь одно из направлений фонда NOVUM RIGA. Из пожертвованных 190 тысяч на данный момент остаются 146 тысяч. Всего же на счетах фонда заморожены 12 миллионов. Основателями благотворительного фонда являются бывшие владельцы банка ABLV Эрнест Бернис и Олег Филь. В 2018-м банк попал в черный список: подозрение в пособничестве по отмывке денег. Сейчас идет процесс самоликвидации. Но благотворительный фонд все это время продолжал работать.

И в Службе финансовой разведки, и в ликвидируемом банке ABLV отказались давать журналистам комментарий. Но там в курсе ситуации. Товарищество Zolitude 21.11 обращается к Службе финансовой разведки, просят разморозить пожертвованные им деньги, и позволить самим распоряжаться пожертвованиями.