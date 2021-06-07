LTV7: прививать от Covid-19 хотят в торговых центрах, газета вакцинации отменяется

Постоянно снижается число тех, кто получил первую прививку от Covid-19 — тенденция, которая должна тревожить Минздрав. Что делать? Как выяснило Русское вещание LTV7, скоро желающие привиться смогут это сделать в торговых центрах. А вот анонсированной ранее газеты вакцинации уже можно и не ждать.

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На прошлой неделе первую прививку от Covid-19 получили 23 957 человек, вторую — примерно в три раза больше. Также 7654 человека привили вакциной Janseen.

Глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича отметила, что средний темп сохраняется — более ста тысяч в неделю. "Если мы смотрим в целом, то в Латвии первую прививку получили более 520 тысяч жителей — более, чем полмиллиона. Это более 30% жителей страны."

Но людей, которые получают первую прививку, все меньше. С 17 до 23 мая первую прививку сделали 44 тысячи человек, с 24 до 30 мая — 36 тысяч, на прошлой неделе — меньше24 тысяч.

"Сейчас мы достигли третьей стадии процесса вакцинации — все те, кто хочет вакцинироваться, может получить прививку. Мы видим, что нам необходим новый подход. Мы работаем над тем, чтобы на следующей неделе вакцинация могла начаться в крупных торговых центрах, стала доступней выездная вакцинация", — о дальнейших планах рассказала Юхневича.

Открыть пункты вакцинации в торговых центрах планируют в ближайшие недели. А как быть с информированием и мотивацией? Жители Латвии до сих пор не получили обещанную газету вакцинации. Ни на русском, ни на латышском.

"Работая над газетой и целевой аудиторией, мы поняли, что больший акцент нужно делать на сотрудничество с региональными СМИ. Сейчас мы оттачиваем сотрудничество с ними — люди больше доверяют своей местной прессе, чем какому-то индивидуальному изданию. Все содержание, созданное для газеты, мы опубликуем в региональных СМИ", — сообщила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.