LTV7: рижанам присылают письма с требованием убрать остекление балконов

Домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks прислало жильцам многоэтажного дома в Иманте оповещение о скором ремонте балконов. В письме говорилось, что до начала ремонта жильцы должны снести застекленные и другие "незаконно установленные конструкции", согласно требованию Рижского строительного управления. Такие письма в ближайшем будущем должны прийти многим рижанам. Об этом сообщило Русское вещание LTV7 в передаче "Сегодня вечером", пишет портал Rus.Lsm.lv.

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В Rīgas namu pārvaldnieks Русскому вещанию рассказали, что в имантской девятиэтажке уже девять лет идет накопление средств на ремонт балконов.

"Каждый год собственники квартир имеют возможность ознакомиться [с накопившейся суммой] и если они не согласны с такого рода ремонтными работами, то они в течение шести недель могут принять другое решение", — пояснил представитель домоуправления Крист Лейшкалнс.

Впрочем, владельцам квартир в любом случае пришлось бы снимать остекление балконов и другие самовольно установленные на фасаде здания конструкции, например, спутниковые тарелки или кондиционеры. Как сообщил представитель Рижского строительного управления Эдгар Бутанс, в 2021 году будет проведена масштабная проверка фасадов всех зданий в столице, начиная от Старой Риги и заканчивая спальными районами, на предмет незаконных перестроек.

Нарушителям грозит штраф, хотя санкции не будут применяться сразу — владельцам квартир дадут время на устранение нелегальных конструкций.

Как сообщает источник, жильцы, у которых есть сомнения насчет сооруженных конструкций и их законности, могут проконсультироваться со строительным управлением или поискать информацию на эту тему на домашней странице учреждения rpbv.lv. Обследование фасадов домов начнется по завершении чрезвычайной ситуации в старне. О грядущей проверке жильцов заранее должна оповестить управляющая компания.