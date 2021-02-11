LTV7: Рижская дума не собирается пускать людей на "Кепку Ушакова"

Более 5 лет назад, 18 декабря 2015 года было торжественно объявлено о завершении работ по созданию искусственной горы на месте бывшей городской свалки. Тогда это место в Пляниеках в народе назвали "Кепкой Ушакова". Бывшую свалку Рижская Дума огородила забором, но обнадежила, что через 5 лет эта территория станет местом отдыха для рижан. Русское вещание LTV7 выяснило — не станет.

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Когда свалку закрывали на рекультивацию, гору мусора покрыли слоем глины, которая не пропускает дождевую или талую воду, чтобы не загрязнялись грунтовые воды. В Управлении среды департамента жилья и среды Рижской Думы, которое присматривает за состоянием бывшей свалки, опасаются, что и сейчас спустя 5 лет этот слой может повредить, если разрешить с этой горки кататься на лыжах и санках.

По словам главы управления среды Департамента жилья и среды Ридской думы, Эвии Меге, на территории бывшей свалки до сих пор проводятся мероприятия по снижению загрязнения, поскольку результаты анализа грунтовых вод не такие хорошие, как в других местах города. Согласно правилам Кабинета министров, проверять загрязнение прилегающей территории нужно в течение 20 лет. Так что открывать горку для зимних радостей рижан управление не планирует. Более того, там говорят, что были против обустройства на ней места отдыха и 5 лет назад.

"Использование этой горки опасно для покрытия и серьезную инфраструктуру для зимних активностей строить там нельзя ни в коем случае. Мы с самого начала не поддерживали идею места отдыха и сейчас не поддерживаем", — заявила Эвия Меге.

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков, во времена которого Дума обещала открыть горку для всех рижан через 5 лет, считает, что управление среды к этому вопросу и тогда и сейчас подходит слишком бюрократично, перестраховывается и не хочет брать на себя ответственность.

"Позиция Рижской Думы, когда я там работал, была в том, что есть ограничения, которые связаны с Европейским софинансированием на 5 лет, и когда эти ограничения снимаются, то естественно, этот объект нужно в той или иной форме использовать для полноценного отдыха рижан. Один вопрос, можно ли на этом объекте строить какую-то сложную инфраструктуру, условно подъемник для лыжников или сноубордистов — это открытый вопрос. Но то, что ее можно было бы использовать хотя бы для катания на санках — это было всегда понятно" — заявил Нил Ушаков.