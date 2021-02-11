LTV7: Рижская дума не собирается пускать людей на "Кепку Ушакова"
Foto: LETA

Более 5 лет назад, 18 декабря 2015 года было торжественно объявлено о завершении работ по созданию искусственной горы на месте бывшей городской свалки. Тогда это место в Пляниеках в народе назвали "Кепкой Ушакова". Бывшую свалку Рижская Дума огородила забором, но обнадежила, что через 5 лет эта территория станет местом отдыха для рижан. Русское вещание LTV7 выяснило — не станет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Когда свалку закрывали на рекультивацию, гору мусора покрыли слоем глины, которая не пропускает дождевую или талую воду, чтобы не загрязнялись грунтовые воды. В Управлении среды департамента жилья и среды Рижской Думы, которое присматривает за состоянием бывшей свалки, опасаются, что и сейчас спустя 5 лет этот слой может повредить, если разрешить с этой горки кататься на лыжах и санках.

По словам главы управления среды Департамента жилья и среды Ридской думы, Эвии Меге, на территории бывшей свалки до сих пор проводятся мероприятия по снижению загрязнения, поскольку результаты анализа грунтовых вод не такие хорошие, как в других местах города. Согласно правилам Кабинета министров, проверять загрязнение прилегающей территории нужно в течение 20 лет. Так что открывать горку для зимних радостей рижан управление не планирует. Более того, там говорят, что были против обустройства на ней места отдыха и 5 лет назад.

"Использование этой горки опасно для покрытия и серьезную инфраструктуру для зимних активностей строить там нельзя ни в коем случае. Мы с самого начала не поддерживали идею места отдыха и сейчас не поддерживаем", — заявила Эвия Меге.

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков, во времена которого Дума обещала открыть горку для всех рижан через 5 лет, считает, что управление среды к этому вопросу и тогда и сейчас подходит слишком бюрократично, перестраховывается и не хочет брать на себя ответственность.

"Позиция Рижской Думы, когда я там работал, была в том, что есть ограничения, которые связаны с Европейским софинансированием на 5 лет, и когда эти ограничения снимаются, то естественно, этот объект нужно в той или иной форме использовать для полноценного отдыха рижан. Один вопрос, можно ли на этом объекте строить какую-то сложную инфраструктуру, условно подъемник для лыжников или сноубордистов — это открытый вопрос. Но то, что ее можно было бы использовать хотя бы для катания на санках — это было всегда понятно" — заявил Нил Ушаков.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

25

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Нил Ушаков Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Глубоко вдохнуть: простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома

Объявления

Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€