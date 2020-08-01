LTV7: Рост кадастровой стоимости может больно ударить по домовладельцам на частной земле

Рост кадастровой стоимости может ударить по владельцам домов на хозяйской земле - в отдельных случаях плата за аренду может вырасти в несколько раз, сообщает Русское вещание LTV7.

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Планируется, что кадастровая реформа вступит в силу с 2022 года. Примерно 300 тысяч домовладельцев в Латвии имеют жилье на чужой земле и как изменения кадастровой стоимости повлияют на них пока непонятно, говорит председатель Рижской ассоциации управляющих домами Игорь Трубко. По словам председателя правления общества "Народ против земельных баронов" Владимира Ткаченко, законодатели учли многие нюансы и кадастровая цена на землю под многоквартирными домами не взлетит до небес, но есть отдельные случаи, когда она "возросла и возросла значительно".

В 2019 году привязка кадастровой стоимости к принудительной арендной плате была отменена Конституционным судом. Сейчас по закону все решается во время переговоров землевладельца с арендаторами. Если они не договариваются, дело переходит в суд, а суд уже берет за точку отсчета эту самую кадастровую стоимость.

Например, так произошло по адресу Яунциема Гатве, 159, где компания-землевладелец Pilsētas zemes dienests выиграла суд у RNP о принудительной аренде. И теперь жильцы домов платят 5,9% от кадастровой стоимости вместо 4%. А поскольку решением суда здесь аренда привязывается к кадастру, то возможны последствия. Акционер компании Pilsetas zemes dienests Нормундс Шлитке пояснил, что жильцам автоматически надо будет платить во столько раз больше, во сколько возросла кадастровая стоимость.

Еще в прошлом году министерство юстиции должно было решить проблемы с разделенным имуществом с помощью поправок к закону о пользовательских отношениях, но из-за разногласий между министерствами процесс пока не движется.