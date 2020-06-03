LTV7: уход в интернет может дать новые возможности, но на это нужно много денег

Команда журналистов Русского вещания LTV7 готова работать в интернете и искать новые форматы. Однако это требует больших вложений, а пока неясно, что будет с финансированием, рассказала программный директор Латвийского телевидения Рита Рудуша в интервью радио Baltkom.

С 1 января 2021 года телеканал LTV7 станет латышским, а русскоязычные программы уйдут в интернет и будут доступны на портале Lsm.lv. При этом журналисты LTV7 узнали об этом из других СМИ.

"Очевидно, что у нас есть проблемы с коммуникацией с NEPLP, потому что глава совета заявляет об этом публично, а у нас нет таких постановлений и выделенного на это финансирования. Это большой проект, который требует крупного финансирования", — пожаловалась Рудуша.

По ей словам, уход в интернет не отразится на редакции Русского вещания LTV7.

"Перемены будут только в формате. Перенести тот же формат в мультимедийную среду имеет смысла. У нас прекрасный состав журналистов, высокопрофессиональный, готовый к вызовам. Форматы будут другие. Но интернет предлагает очень разнообразно говорить с аудиторией. Если в телевидении достаточно узкая полоса для русскоязычного вещания, куда надо вместить новости, лайфстайл, спорт, то интернет дает больше возможностей, больше форматов. У Русского вещания очень растет аудитория в соцсетях и интернете, именно там они находят свою аудиторию, своего зрителя. Для них это не будет чем-то новым", — отмечает Рудуша.