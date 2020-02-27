LTV7: В Медемциемсе через три года построят виадук

Дума Олайнского края и Министерство сообщения договорились — опасный левый поворот на Медемциемс через три года превратится в виадук. Ну а все это время жителям поселка, который уже собрали 4 тысячи подписей против закрытия поворота, придется потерпеть. Путь домой для них станет на 8 км длиннее, сообщает программа Русского Вещания LTV7 "Сегодня вечером".

Уже почти месяц жители Медемциемса защищают поворот к себе домой. 29 января начальник Latvijas valsts ceļi Янис Ланге заявил — поворот на Медемциемс небезопасный. Его нужно закрыть, а чтобы попасть домой из Риги жителям поселка придется делать большой круг до ближайшего виадука. По их словам — это долго и небезопасно. В думе Олайнского края уже подготовили возможную альтернативу. И сегодня представили ее министру сообщения Талису Линкайтсу.

"Договорились о том, что Олайнское самоуправление может участвовать в финансировании новой развязки. Мы предлагаем туннель для легковых автомобилей. Надеемся, что самоуправление тоже согласится с этим решением", — заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

Председатель думы Олайнского края Андрис Бергс, в свою очередь, заявляет о готовности: "Завтра начинаем заключать договор с Latvijas valsts ceļi о проектировке и строительстве двухуровневого перекрестка в Медемциемсе. Это займет приблизительно три года. Есть понимание от министерства, что это нужно и они готовы финансировать проект вместе с самоуправлением".

Но в течение этих трех лет придется терпеть неудобства. Договориться о временном решении — о строительстве разворота с полосой торможения и разгона, через 800 метров от нынешнего поворота — не удалось.

"Плохая новость в том, что мы не можем донести до министерства то, что на время строительства туннеля нужно кратковременное решение, как мы предлагали. Сегодня еще раз предлагали, что самоуправление полностью проектирует и строит разворот", — рассказывает Андрис Бергс.

Тем не менее жителей поселка такое решение не устраивает. Меньше, чем за месяц собрано уже около 4 тысяч подписей за отмену планов министерства. Одна из активисток Татьяна Апанасова говорит, что скоро будет готово письмо: "Собираем подписи, готовится официальное письмо. Так что письмо будет направлено, будем дальше смотреть какой результат. Мы отступать не собираемся. Мы за то, чтобы было безопасно".

До конца сбора подписей еще два дня. Подписаться можно в продуктовом магазине около поворота в Медемциемс и в Олайнской думе.