ЛУ и университет им. Страдиня не планируют продлевать учебный год

Латвийский университет (ЛУ) и Рижский университет имени Страдиня не планируют продлевать академический учебный год.

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Представитель университета Страдиня по связям с СМИ Иева Нора Гединя сказала, что возможности удаленного обучения позволяют завершить учебу вовремя. То же самое заявила и представитель ЛУ Синдия Иесалниеце.

Продлевать учебный год не планируют и региональные вузы. В Даугавпилсском университете сообщили, что продление возможно для отдельных программ, например, для программы "Физиотерапия". Экзамены и зачеты будут сдаваться дистанционно, в формате видеоконференций с записью, которая будет храниться до начала следующего учебного года.

Как рассказал ректор Вентспилсской высшей школы Карлис Креслиньш, лабораторные работы в вузе перенесены на осенний семестр.

Министерство образования и науки оставило решение о продлении учебного года на усмотрение вузов и колледжей.